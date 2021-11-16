Почему же в стране нет развития?

Вернусь к заявлению президента на Валдайском форуме в Сочи. А почему не на Валдае?

"Модель капитализма исчерпала себя". Смелое заявление и честное.

Это он для кого сказал? Для иностранцев или для народа, чиновников, депутатов России. Оказывается ни для кого. Реакции нет. Все довольны. Народу слова не дают, а остальным капитализм принёс и продолжает приносить миллионы и даже миллиарды. Вот только народ остаётся нищим. Значит нам снова надо прочитать статью 3 Конституции РФ и принять меры к исполнению.

14 - го ноября слушал утром на радио "КП" профессора Н.Кричевского. Он дал понять, что кроме его никто в стране не разбирается в экономике. Поэтому вёл себя как мужик в разговоре с соседом. Обзывал тех кто звонил и не был с ним согласным.

Ведущий напомнил ему о зарплате граждан страны на что Никита залился трелью, что в стране невозможно проехать от навороченных автомобилей и невозможно купить билет на самолёт. Сам занял в банке более 2 - х миллионов рублей и купил автомобиль. Пишет книги, участвует на передачах, а вот расплатиться с банком не может, не хватает средств. Значит у него зарплаты не хватает, а у народа России вполне?

Заступился за президента, который на совещании обозначил проблему удорожания продуктов, возможно за счёт инфляции. Кричевский закричал, что в девяностые инфляция за 2 000 % и страна выжила, а сейчас до 10%. Подорожает сахар, но ведь в прошлом году министр Д.Патрушев докладывал президенту, что они в 2021 году значительно увеличат посевы сахарной свёклы и дефицит исчезнет. Очевидно не увеличили, однако министр на месте и пользуется всеми благами чиновника, тем более является сыном большого чиновника и друга президента. И не только не хватает сахара, нет твёрдой пшеницы, исчезают огурцы, помидоры, дорожают изделия из ржи.

Далее Никита продолжил рассказывать сказки как самый опытный сказочник. "В США бензин подорожал на 40 %, а у нас на несколько копеек". Однако экономист забыл напомнить слушателям о зарплате в США и в России. Даже профессор не может расплатиться с долгами и при этом власть на месте. По его мнению президент распекал на совещании министра транспорта Соколова за коллапс на Дальнем Востоке с перевозками. Контейнеры задерживаются до 60 суток. Кто же Соколова перевёл с Аэрофлота, который был на грани развала на наземный транспорт? Думаю, что люди понимают кто при бандитски - воровском капитализме в России хозяин. На автомобильных дорогах пробки, а почему им не быть на железной дороге? Везде одинаково, хозяин то один и главное бессменный.

А вообще есть в России глава правительства и чем он занимается? Всё даже по сельскому хозяйству и наземному транспорту пытается решить президент не имея специальных знаний. Надо отчитать не только Соколова а и премьера. Если не могут нормально руководить хозяйством пусть идут в сторожа, пополнят армию охранников, которая насчитывается 2 миллиона человек. Руководство и предприниматели миллионами завозят иностранцев а наши здоровые дяди протирают штаны в охране. А как они пресмыкаются перед своими хозяевами. Противно смотреть. Открывают двери авто, квартиры, вытирают сопельки чиновнику, который на ворованные средства содержит их не хуже министров. Сколько же средств уходит на содержание этих миллионов охранников? Смотрите, граждане, как бестолково власть расходует народные средства. Они то сами (хозяева) ничего не зарабатывают.

Я не могу не вспомнить о коммунистах. Главный редактор газеты "Правда"Б.Комоцкий публикует статью "Главный праздник людей труда" - итоги празднования дня Октябрьской социалистической революции в некоторых городах страны. Значит народ России окончательно разделён на людей труда и тех кто пользуется результатами труда. И между прочим ни в какие времена между ними никогда не будет единства о котором часто вспоминает президент. В Москве коммунисты возложили цветы к Мавзолею В.Ленина, собралась приличная толпа перед которой выступил лидер КПРФ. Ничего сверх - естественного Зюганов не сказал. Просто напомнил вехи становления Союза Советских Социалистических республик. Надо обратить внимание на то какими предложениями он закончил выступление. "Поэтому наша партия и патриотические силы всё сделали, чтобы вернуть стране Гимн СССР и Знамя Победы. Нынешняя полицейщина пытается перекрыть возможность прийти и поклониться с Красным флагом великим героям советской эпохи". Они пришли и поклонились с Красным флагом и что дальше? Коммунисты боролись только за то, чтобы прийти к Мавзолею с Красным знаменем? А народ живёт в нищете. Нет ни в Москве, вы устроились вполне прилично. А как жить дальше за пределами столицы или вас это не касается.

Возложение цветочек вы обозначили как встречу депутатов с избирателями. Хотя никакой встречи нет и не было. На встрече народ задаёт вопросы а вы отвечаете. Например, в Питере власть огородила площадь на которой должна была произойти встреча. Люди перешли на набережную. Естественно выступали первые лица коммунистической партии, которые вспоминали прошлые годы. Интересно выступил депутат Госдумы С.Пантелеев. Он заверил граждан, что коммунисты продолжат добиваться принятия бюджета такого развития, которое будет служить интересам трудящегося большинства населения нашей Родины. Запомните это выступление и депутата Пантелеева. Бюджет будет тот, который правительство предложило уже сегодня. Изменения будут внесены, но они не существенны. Зарплата останется, хотя на правительственную инфляцию будет повышена. Это как мёртвому припарка.

В Кремле и правительстве продолжается усовершенствование оптимизации экономики. Дошли до крайнего севера. Президент отменил указ Ельцина о районах крайнего севера, по которому часть Карелии, Коми, Бурятии, Коми - Пермяцкого автономного округа сняли с районов крайнего севера. Во - первых некоторые округа перестали существовать, изменив названия, а во - вторых руководство не устраивает коэффициенты. Теперь будет надбавка в 10 % тому кто прожил в этих округах 6 месяцев. Неужели президент сам догадался, что можно сэкономить некоторые средства. И на что эти средства будут расходоваться? Возможно на олигархов. Другой статьи расходов в правительстве нет. Везде идёт сокращение. Возможно подсказал Силуанов а может и Набиуллина. Возможно что Т.Голикова, ведь она в правительстве главный бухгалтер.

Закончилось время переписи населения. Зам главы Росстата объявил, что перепись прошли более 100 % населения. И он оправдывает эти проценты, потому что якобы народу стало больше чем в предыдущую перепись. При всей тупости больше чем 100 % населения вроде быть не может. А мы должны готовиться к выборам в 24 году.