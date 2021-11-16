Госдума одобрила дополнительное повышение зарплат силовиков

Комитет Госдумы по обороне поддержал повышение зарплат сотрудников силовых органов. Соответствующие поправки были внесены в проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-24 годов.

Расходы бюджета на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» повысятся с 2,384 трлн до 2,81 трлн руб. в 2022 году. Рост составит 17% и станет рекордным с 2012 года, когда из-за протестов на Болотной площади финансирование силовых органов выросло на 46%.

В итоге зарплаты будут повышены не на 5,8%, как планировалось ранее, а на 7,4%, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Андрея Картаполова.

В 2023 году финансирование силовых структур увеличится еще на 100 млрд рублей, до 2,91 триллиона, а в 2024-м - на дополнительные 110 млрд, до 3,02 триллиона.

Военным такое и не снилось. Сразу ясно, кто у нас важней – внешний враг или внутренний…

А.Б.