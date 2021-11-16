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Московский листок

Госдума одобрила дополнительное повышение зарплат силовиков

Опубликовано 16.11.2021 в разделе комментариев 3

закон полиция гетто
Госдума одобрила дополнительное повышение зарплат силовиков

Комитет Госдумы по обороне поддержал повышение зарплат сотрудников силовых органов. Соответствующие поправки были внесены в проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-24 годов.

Расходы бюджета на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» повысятся с 2,384 трлн до 2,81 трлн руб. в 2022 году. Рост составит 17% и станет рекордным с 2012 года, когда из-за протестов на Болотной площади финансирование силовых органов выросло на 46%.

В итоге зарплаты будут повышены не на 5,8%, как планировалось ранее, а на 7,4%, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Андрея Картаполова.

В 2023 году финансирование силовых структур увеличится еще на 100 млрд рублей, до 2,91 триллиона, а в 2024-м - на дополнительные 110 млрд, до 3,02 триллиона.

Военным такое и не снилось. Сразу ясно, кто у нас важней – внешний враг или внутренний…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Мысли вслух написал 16.11.2021 11:40
Сейчас количество сотрудников силовых ведомств (если не считать Армию) превосходит в 5 раз на душу населения показатели СССР и среднемировые показатели. То есть там где в других странах (а ранее в СССР) обходятся 1 сотрудником, в РФ задействованы 5 человек. Но при этом уровень преступности в стране почему-то значительно выше, чем был в СССР раньше. Парадокс.
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(без названия)
Лоиоьиюдлл написал 16.11.2021 11:37
"на национальную безопасность и правоохранительную деятельность", - хм, вот тут не понял: а почему они через "и"? - что-то общее??
...ах, национальная безопасность многонационального народа...
ну да, ну да, - это нечто надо безопасить, а то не дай племенной Нация его с себя скинет
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А говорили в СССР половина сидит, половина охраняет...
Хм написал 16.11.2021 11:23
Столько полицаев и их "помощников" на душу населения не смогли, наверно, организовать фашисты на оккупированных территориях.
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