Участников переписи населения оказалось больше 100%

Такие данные привел заместитель главы Росстата Павел Смелов в интервью газете «Коммерсантъ». При этом Смелов заверил, что этой цифры не стоит пугаться, так как она складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей. По его словам, в ближайшие месяцы данные будут вычищаться.

По текущей оценке, на портале «Госуслуги» заполнено 10 млн электронных переписных листов — и таким образом переписались 25 млн человек.

Первые результаты Всероссийской переписи — оценка численности населения — станут известны в январе 2022 года. В течение года Росстат будет публиковать данные по другим показателям, полученным в ходе переписи: участие в рабочей силе, численности и размере домохозяйств, жилищных условиях и т.д. Полные итоги подведут в конце следующего года.

Ну так и дважды два тоже иногда восемь. Изредка. Бывает...

А.Б.