Николай Коломейцев, депутат от КПРФ интересуется, понимает ли правительство, что, снимая таможенные ограничения, оно убивает собственное производство?
#Госдума #СоциалЗа #Коломейцев
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #социалза #коломейцев
Вы закрываете производство и оставляете людей без работы!
Николай Коломейцев, депутат от КПРФ интересуется, понимает ли правительство, что, снимая таможенные ограничения, оно убивает собственное производство?
#Госдума #СоциалЗа #Коломейцев
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