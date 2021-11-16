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Московский листок

Вы закрываете производство и оставляете людей без работы!

Опубликовано 16.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #коломейцев

Николай Коломейцев, депутат от КПРФ интересуется, понимает ли правительство, что, снимая таможенные ограничения, оно убивает собственное производство?

#Госдума #СоциалЗа #Коломейцев



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