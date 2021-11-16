Pfizer получила разрешение на испытание в России нового лекарства #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ .мск 1 Минфин планирует повысить цены на водку https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Участников переписи населения оказалось больше 100%. https://forum-msk.org/material/news/1... 3 ГосДума одобрила дополнительное повышение зарплат силовиков https://forum-msk.org/material/news/1... 4 ЕС готовится принять санкции против ЧВК "Вагнер" 5 Китай запретил ввоз в страну российских продуктов из-за ковида 6 Нефтяным компаниям заплатят почти триллион из бюджета, чтобы цены на бензин не росли 7 Всемирная федерация профсоюзов протестует против жестокого обращения с беженцами 8 Путин изменил состав членов президиума Государственного совета 9 Депутатам от ЕР раздали инструкцию, как отвечать на вопросы про закон о QR-кодах 10 Pfizer получила разрешение на испытание в России нового лекарства от COVID-19



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