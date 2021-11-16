Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск
1 Минфин планирует повысить цены на водку https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Участников переписи населения оказалось больше 100%. https://forum-msk.org/material/news/1...
3 ГосДума одобрила дополнительное повышение зарплат силовиков https://forum-msk.org/material/news/1...
4 ЕС готовится принять санкции против ЧВК "Вагнер"
5 Китай запретил ввоз в страну российских продуктов из-за ковида
6 Нефтяным компаниям заплатят почти триллион из бюджета, чтобы цены на бензин не росли
7 Всемирная федерация профсоюзов протестует против жестокого обращения с беженцами
8 Путин изменил состав членов президиума Государственного совета
9 Депутатам от ЕР раздали инструкцию, как отвечать на вопросы про закон о QR-кодах
10 Pfizer получила разрешение на испытание в России нового лекарства от COVID-19
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