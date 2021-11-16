Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Pfizer получила разрешение на испытание в России нового лекарства

Опубликовано 16.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск
1 Минфин планирует повысить цены на водку https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Участников переписи населения оказалось больше 100%. https://forum-msk.org/material/news/1...
3 ГосДума одобрила дополнительное повышение зарплат силовиков https://forum-msk.org/material/news/1...
4 ЕС готовится принять санкции против ЧВК "Вагнер"
5 Китай запретил ввоз в страну российских продуктов из-за ковида
6 Нефтяным компаниям заплатят почти триллион из бюджета, чтобы цены на бензин не росли
7 Всемирная федерация профсоюзов протестует против жестокого обращения с беженцами
8 Путин изменил состав членов президиума Государственного совета
9 Депутатам от ЕР раздали инструкцию, как отвечать на вопросы про закон о QR-кодах
10 Pfizer получила разрешение на испытание в России нового лекарства от COVID-19


Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что на ваш взгляд является мотивом людей во власти?:
Результаты
Интернет-ТВ
Pfizer получила разрешение на испытание в России нового лекарства
Pfizer получила разрешение на испытание в России н...
16.11.2021
Вы закрываете производство и оставляете людей без работы!
Вы закрываете производство и оставляете людей без ...
16.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Pfizer получила разрешение на испытание в России нового лекарства (0)
Вы закрываете производство и оставляете людей без работы! (0)
Участников переписи населения оказалось больше 100% (10)
Госдума одобрила дополнительное повышение зарплат силовиков (14)
Почему же в стране нет развития? (6)
Выпивка подорожает с Нового года (19)
Сущность современной модернизации (3)
"Мемориал" сделал своё дело - "Мемориал" может уйти (9)
В правительстве требуют остановить рост мировых цен (1)
Уровень популяционного иммунитета в Петербурге высокий, а эпидемия продолжается... (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Миграционный кризис: Польша и Белоруссия на пороге войны?
Дарья Митина Дарья Митина: В голове не укладывается - 1
orphoprosecutor orphoprosecutor: Володечка
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Логика развития жизни и Аббас Галлямов, считающий коммунистов
Дарья Митина Дарья Митина: В голове не укладывается
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss