Чазов, атеросклероз и Нобелевская премия по медицине

Скончался академик Чазов

Судя по телевизору, главная его роль в том, что он лечил генсеков. А ведь он академик. Собственно роль Чазова в науке не столь уж велика. Его Хирш-индекс низкий. Однако именно Чазов выбил деньги на строительство огромного дворца кардиологии с мрамором, широкими лестницами, огромными холлами и тесными лабораториями. Он не входил в список Штерна (http://www.expertcorps.ru/science/whoiswho/ci86). Чазов первый внедрил в своем институте культивирование клеток, выделенных из организма больного человека (Chazov et al., 1981). Ранее все делалось на животных. Он стимулировал исследование механизмов атеросклероза путем изучения клеток, полученных у человека, именно, в теоретическом институте экспериментальной кардиологии (там директором был Смирнов, который приписывался ко всем статьям из института и число статей с его авторством в год доходило до нескольких сотен).

Смирнов и Орехов доказали, что причиной атеросклероза являются так называемые модифицированные (измененные) липопротеины низкой плотности (ЛНП; LDL), открыли роль таких модифицированных (десиалилированных - с меньшим содержанием сиалиловой кислоты [особая форма глюкозы с кислотной группой] на концах молекул полисахаридах, прикрепленных к белкам АпоБ и др. – и с иммунными комплексами, то есть, с присоединенными аутоантителами) ЛНП (Orekhov и др. 1988). Смирнов имеет Хирш-индекс, равный 56 (как директор института: вмененное соавторство), а Орехов, не будучи директором института, - 54 (см. список Штерна). Это открытие вполне заслуживает присуждения Нобелевской премии. В статье автором для переписки, что является основой для установления приоритета, был Орехов, который и является основным претендентом на Нобелевскую премию. В том же году группа японских исследователей под руководством Какаи (Yokode и др. 1988) опубликовала доказательство, того что окисленные ЛНП вызывают атеросклероз.

Несколько слов о ещё одном возможном лауреате Нобелевской премии из СССР в той же области атеросклероза. Я имею в виду Н.Н. Аничкова (см. историю), который открыл роль холестерина в развитии атеросклероза. Он стал первым президентом АМН СССР. В 1953 году он подписал патанатомическое заключение о смерти Сталина. Его выгнали с поста президента АМН СССР, когда узнали, что он консультировал Берия в расследовании причин убийства Сталина. Об этом я подробно написал в своем романе (Сигизмунд Миронин 2020. «Последнее дело Лаврентия Берии»). Аничкова заставили обратиться с просьбой освободить его от должности президента АМН СССР. После будто бы перенесенного тяжелого инфаркта (ага, и прожил потом 11 лет) Н. Н. Аничков обратился к Сессии Общего собрания АМН с просьбой освободить его от обязанностей президента АМН. 8-я сессия АМН СССР состоялась в декабре 1953 г. 14 декабря 1953 г. общее собрание АМН СССР удовлетворило эту просьбу. Как раз тогда был разыгран спектакль с судом над Берией и его соратниками. Просто так президенты не уходят. Фактически президент АМН Аничков был резко понижен до ранга обычного завлаба и сохранил только одну свою должность, ему даже не дали даже возможности возглавить какой-нибудь институт в Москве, как это делается и делалось обычно после ухода со своего поста научного администратора высокого ранга. С 1953 года Аничков остался лишь заведующим отделом патологической анатомии Института экспериментальной медицины.

Путь к науке ему практически закрыли. Живя на даче в Комарово, Николай Николаевич все свободное время посвящал любимому занятию — садоводству. Я не нашел в интернете научных работ его, опубликованных после 1953 года. После 1953 г. он практически не публикуется. В 1956 и в 1961 году Аничков написал два обзора литературы и опубликовал их в Вестнике АМН СССР. Все остальные 6 его работ опубликованы в сборниках научных работ, которые назывались в СССР братскими могилами. Только после удаления Хрущева в 1965 году и смерти Аничкова была опубликована статья Аничкова и Цинзерлинга, написанная ими в 1953 году (см. ссылки по фамилии Аничков). Длительное время его исследования особенно при Хрущеве замалчивались. А ведь по значимости его открытие роли холестерина в развитии атеросклероза соответствовало уровню Нобелевской премии.

История открытий по проблеме атеросклероза

А теперь пару слов об атеросклерозе. В начале 1850-х годов Rokitansky предположил, что отложение фибрина в участках поврежденной сосудистой стенки может вызывать образование атеросклеротического поражения. Немногим позднее, Virchow указал, что накопление липидов в сосудистой интиме способствует пролиферации клеток и развитию атеросклероза. Собственно понятие об атеросклерозе, как системном заболевании было сформулировано в начале 20 века. Он отличался накоплением холестерина в бляшке.

В 1904 году Маршан обнаружил накопление липидов в атеросклеротических бляшках, наблюдаемых в стенках артерий эластического типа, и предложил название "атеросклероз". В 1913 году Аничков и Халатов открыли главную роль холестерина в развитии атеросклероза. Они кормили кроликов холестерином, растворенным в подсолнечном масле, и получили в стенках аорты кролика бляшки, похожие на атеросклеротические у человека. Аничков выдвинул гипотезу, что без внешне поставляемого холестерина атеросклероз невозможен и разработал холестериновую модель атеросклероза у кроликов и определил атеросклероз, как хроническое заболевание, характеризующееся первичным отложением липидов в стенке артерий, вторичным реактивным разрастанием соединительной ткани, и как следствие - образованием склеротических утолщений-бляшек (Anitchkov, 1913).

Это достижение признано в США одним из 10 важнейших открытий в медицине). В редакционной статье Annals of Internal Medicine (1958) известный ученый William Dock (США) сравнивал значение классических работ Аничкова со значением открытия Робертом Кохом возбудителя туберкулеза. Крупный американский биохимик Daniel Steinberg писал: «Если бы истинное значение его находок было своевременно оценено, мы сэкономили бы более 30 лет в длительной борьбе за холестериновую теорию атеросклероза, а сам Аничков мог бы быть удостоен Нобелевской премии» («If the full significance of his findings had been appreciated at the time, we might have saved more than 30 years in the long struggle to settle the cholesterol controversy and Anitschkow might have won a Nobel Prize». — In: J. Lipid Res., 2004, Vol. 45, p. 1583-1593).

В 1939 году Мюллер описал семейную гиперхолестеринемию (генетически-зависимое повышение концентрации холестерина у людей). В 1949 году Гофман открыл липопротеины и их корреляцию с риском развития ишемической болезни сердца. Кендалл и др. (1946) добились развития атеросклероза с помощью модели Аничкова-Халатова у хищных животных (собак). В 1951 году Русс и др. (1951) продемонстрировали, что различные классы липопротеинов имеют различные биологические функции. В 1952-4 годах Кинселл и Аренс обнаружили, что уровень холестерина в крови у нормальных людей повышается под воздействием насыщенных жиров в рационе.

В 1955 году международное эпидемиологическое исследование показало, что заболеваемость ишемической болезнью сердца напрямую коррелирует с гиперхолестеринемией и потреблением жиров в рационе. В 1961 году было показано, что риск развития ишемической болезни сердца наиболее высок в группах с самым высоким уровнем холестерина в крови (Фрамингемское исследование). В 1964 году К. Блох получил Нобелевскую премию за открытие пути биосинтеза холестерина. В 1966-9 годах было заявлено, что снижение уровня холестерина в крови за счет уменьшения насыщенных жиров в рационе снижает риск ишемической болезни сердца (Leren, Miettinen, Dayton и другие).

В 1974 году Гольдштейн и Браун открыли рецептор ЛПНП и регуляцию метаболизма холестерина и липопротеинов (Нобелевская премия в 1985 году).

Росс (Ross, 1976, 1986) предположил, что атеросклероз является результатом повторного повреждения эндотелия, сопровождающимся адгезией тромбоцитов, их активацией на обнаженной субэндотелиальной поверхности и миграцией макрофагов в интиму. В результате - образование пенистых клеток макрофагального происхождения, миграция и пролиферация гладкомышечных клеток, синтез и депонирование внеклеточного матрикса, фиброзирование ткани. Тем не менее, присутствие в эндотелиальной выстилке обширных участков деэндотелиализации было опровергнуто результатами многих исследований [Schwenke, Carew, 1989; Witztum, 1990; Simionescu, Simionescu, 1993; Romanov diss]. Однако на роль повреждения эндотелия указывает отсутствие атеросклероза в легочной артерии у больных атеросклерозом, которые начинают развиваться, когда давление в ней повышается.

В 1976 году Эндо открыл первый эффективный препарат статин. В 1980 году был создан мевинолин (ловастатин) - первый коммерческий статин. В 1981 году Климов открыл роль аутоиммунной реакции в развитии атеросклероза. В 1984 году в рамках исследования Lipid Research Clinics's Coronary Primary Prevention Trial было показано значительное снижение первичных событий ишемической болезни сердца у мужчин с гиперхолестеринемией, получавших холестирамин. 1984: Консенсус-конференция Национальных институтов здравоохранения (NIH) по снижению уровня холестерина в крови для профилактики болезней сердца: NIH впервые объявляет снижение уровня холестерина в крови национальной целью общественного здравоохранения. В 1984 г. NIH координирует национальную программу обучения врачей и пациентов диагностике и лечению дислипидемии - Национальную образовательную программу по холестерину.

В 1988 году. Орехов и др. открыли роль модифицированных (десиалилированных и с иммунными комплексами) ЛПНП для развития атеросклероза (Orekhov и др. 1988). В этом же году группа японских исследователей под руководством Какаи (Yokode и др. 1988) опубликовала доказательство, того что окисленные ЛДЛ вызывают атеросклероз. Они вполне заслуживают присуждения Нобелевской премии. В той статье автором для переписки, что является основой для установления приоритета, был Орехов, который и является основным претендентом на Нобелевскую премию. Я глубоко убежден, что сейчас впервые за долгие годы у России появился шанс - кандидатами на Нобеля должны быть выдвинуты Орехов и Какаи

Далее. Оказалось, что главным фактором является не само по себе поглощение большого количества холестерина, а то, что в результате этого поглощения увеличивается количество ЛНП. Уменьшение количества ЛНП (LDL) вело с снижению выраженности атеросклероза, однако попытки влиять на атеросклероз через увеличение количества ЛВП (HDL) ни к чему не привели. В 1992 году и после этого была открыта роль апобелков (ApoB, ApoE, ApoA), рецепторов ЛНП и так называемых скавенджер-рецепторов для ЛВП в развитии атеросклероза. Исследования семейной гиперхолестеринемии (когда ни с того, ни с сего у людей повышена концентрация холестерина) и генетических моделей атеросклероза на животных показали, что атеросклероз развивается и без нагрузки внешним холестерином а в результате ингибирования функций рецептора ЛДЛ, синтеза АпоЕ и АпоА и блокады скавенджер-рецепторов (перечисленные ссылки см.: Mironov и др. 2020). Однако такая болезнь больше похожа на ксантоматоз.

В 1994 году проведено первое крупномасштабное, рандомизированное (на основе случайного выбора пациентов), двойное слепое исследование, которое показало, что лечение симвастатином не только снижает смертность от ишемической болезни сердца, но и уменьшает смертность от всех причин (Scandinavian Simvastatin Survival Study). С 1995 года по настоящее время: проводится серия исследований, демонстрирующих силу и безопасность вмешательства статинов.

Стейнберг активно развивал идею о том, что именно окисленные являются настоящей причиной атеросклероза. ЛНП. Ему, видимо, вместе с Какаи, пророчили Нобелевскую премию в начале 2000-х, но его идеи не были подтверждены в клинике, когда пытались подавить атеросклероз высокими дозами антиоксидантов. Окисленные липиды защищены от циркулирующих в крови антиоксидантов, так как антиоксиданты не могут проникнуть в липидный бислой или каплю. Роль окисленных липидов в том, что он и мне могут переноситься белками переносчиками липидов из одного бислоя в другой. Кролики у которых удаляли естественные антиоксиданты давали жуткий артериосклероз (т.е. без липидного компонента; Mironov и др. 1988; Voskresenskii и Bobyrev, 1992).

Либби с Ханссоном продвигали воспалительную теорию атеросклероза. Они пытались лечить атеросклероз с помощью моноклональных антител против провоспалительного цитокина. Однако вместо атеросклероза вылечили рак, и Либби после этого не слышно.

И наконец, новая теория возникла на основе, казалось бы, не имеющих отношения к атеросклерозу наблюдений (Mironov и др. 2020). Было показано, что при перегрузке энтероцитов жирами, жировые капли (хиломикроны), образующиеся в секреторном пути клеток тонкой кишки, увеличиваются в размерах в размерах, в них оказывается меньше белков, хотя они засасываются в лимфу (Sesorova и др. 2020; 2021). При проходе таких хиломикронов через перегруженный комплекс Гольджи (клеточная органелла, где к белкам, идущим на экспорт, присоединяется длинная цепочка полисахаридов, типа крахмала или гликогена) нарушается гликозилирование (присоединение таких цепочек) апопротеинов. Ошибки гликозилирования ведут к появлению аутоантигенов, на которые организм реагирует выработкой аутоантител (Denisova и др. 2021).

Атеросклероз стал повсеместным в развитых странах (РФ рекордсмен), когда в питании резко возросла доля мяса и животных жиров. Потом после начала применения статинов и контроля пищи на холестерин заболеваемость атеросклерозом стала снижаться. Следовательно, роль холестерина внешнего и внутреннего в развитии атеросклероза несомненна. Смена режима питания, например, переезд чукчи или эскимоса в город резко увеличивает его шансы получить атеросклероз. В РФ отъезд южанина на север ведет к тому же. Дело в том, что на севере в основном едят продукты длительного хранения, где, видимо, много окисленного холестерина. Окисленные жиры не могут эффективно переноситься в эндоплазматический ретикулум из эндосом и лизосом для последующего метаболизма, т.е. расщепления для получения энергии. Поэтому жировые капли образуются в клетке не в мембран. При этом крупные капельки жира (хиломикроны) дольше циркулируют в крови, насыщенной кислородом, и могут в них окисляться. Модифицированные ЛНП образуются из-за переедания жиров за один раз. Роль эндотелия подтверждается экспериментами с токсинами, радиационным поражением эндотелия, давлением и возрастом. Старение, как и гипертония, ведет к более частому повреждению эндотелиальных клеток, их делению, и синтезу белков базальной мембраны и отложению белков внеклеточного матрикса под эндотелием артерий эластического типа. Также действуют токсины, например, никотин. Ошибки гликозилирования при переедании жиров за один раз ведут к нарушению сиалилации апопротеинов, что увеличивает их склеивание с белками базальной мембраны. Следует отметить что семейные гиперхолестеринемии и модели на мышах, основанные на удалении различных белков, участвующих в переносе липидов, больше подходят под понятие ксантоматоз. Ну и, конечно ,следует помнить, что повышенная свертываемость крови вызывает более частое формирование тромба на бляшке.

