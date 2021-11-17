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Московский листок

Россия заняла последнее место по расходам на здравоохранение среди крупных экономик мира

Опубликовано 17.11.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Россия заняла последнее место по расходам на здравоохранение среди крупных экономик мира

В России самые низкие расходы бюджета на здравоохранение среди 31 государства с развитой экономикой, выяснила Счетная палата.

«В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью», - говорится в отчете СП.

Это объясняется, прежде всего, тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы государственных гарантий по предоставлению медицинской помощи, объясняет ведомство. В России же лекарства больным приходится покупать преимущественно за свой счет.

По данным на 2019 год, программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи стоили государству около 3 трлн рублей. Из них 2,226 трлн выделил фонд ОМС, который собирается за счет взносов с зарплат (5,1%). 718,2 млрд рублей было оплачено за счет бюджетов регионов, которые наполняются преимущественно налогом на доходы физических лиц (13% или 15%).

Итого подушевое обеспечение программы госгарантий здравоохранения составило 23,533 тысячи рублей на человек в год. Это 1961 рубль в месяц, или чуть больше 65 рублей в день.



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