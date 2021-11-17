Помощник министра попал на Дарвиновскую премию

В Волгограде погиб 67-летний М. Коробкин — бывший помощник министра финансов Антона Силуанова — при попытке распилить зажатую в тиски мину ножовкой.
- Человека, конечно, жалко, но, блин, это Дарвиновская премия без вариантов, - считает Дарья Митина.
А я бы перефразировал для высших чиновников известную фразу так: скажи мне, кто твой помощник, и я скажу, кто ты!
Все-таки помощник министра обыкновенно готовит для своего руководителя важные документы, выступления и прочее, то есть в каком-то смысле выступает как его альтер-эго.
Скажи мне, какой "рыбкой" балуектся помощник президента по внешней политике, и я скажу, в каком месте находится вся наша внешняя политика.
Скажи мне, кто твой пресс-секретарь, и я скажу тебе, в качестве какого места отражается твоя физиономия в зеркале СМИ.
Об интеллектуальных и профессиональных качествах министра Силуанова мы имели много возможностей составить мнение.
Вы закрываете производство и оставляете людей без работы!
18,9 триллиона рублей лежит без движения!
Министр финансов вообще не понимает, о чем его спрашивают!
А теперь - от обратного, скажи мне, кто твой помощник...
А.Б.
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