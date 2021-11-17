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Московский листок

Новоизбранные депутаты - против своего народа

Опубликовано 17.11.2021 автором Вадим Горшенин в разделе комментариев 3

рф конституция
Новоизбранные депутаты - против своего народа

Сравнение "цифрового концлагеря" и пенсионной реформы,по меньшей мере, наивно. Впрочем, именно такие нивелирующие суть проблемы сравнения и должна, наверное, приводить "самая оппозиционная партия", готовая, как говорят, сдать мандат Рашкина за убийство лося в разрешенный охотничий сезон на них в Саратовской области.

Почему наивно? А вот почему.

Пенсионная реформа является всего лишь разрывом социального договора между государством и работниками определенных возрастов, которые в большинстве своем начинали трудиться в государственных организациях с пониманием, когда трудовые договора будут закончены, и государство начнет выплачивать пенсию из скопленных за десятилетия пенсионных взносов. Государство этих людей кинуло, обнулило свои обязательства, в связи с чем большинство "кинутых" отказались на последних выборах поддерживать "кандидатов власти".

"Цифровой концлагерь", или введение GR-кодов, - совсем другое.

Это нарушение государством, а конкретно пока - Государственной думой, положения ст. 19 Конституции России, в которой говорится (напомню, кто подзабыл): "Государство гарантирует равенство прав и свобод граждан независимо от... убеждений..., а также других обстоятельств".

Это фундаментальное нарушение Основного закона (уговора) граждан, утвердивших нынешнее государство. Цитируемая статья входит в разряд "защищенных", т.е. ее изменение может принять только в целом российский многонациональный народ.

В случае с "цифровым концлагерем" многие из тех, кто пытается бороться против введения GR-кодов, не замечают главного: антиконституционный законопроект обсуждается на фоне отказа государства отвечать за безопасность вакцин.

Если бы Госдума принимала закон об обязательной вакцинации, по которому у граждан или их детей были права предъявить соответствующие иски, то и вопросов бы не возникало, наверное. Но федеральные депутаты пытаются обойти суть проблемы, предлагая вводить ограничения, противоречащие ст. 19 Конституции, что выглядит кидаловым - внимание! - уже, в отличие от пенсионной реформы, не граждан определенных возрастов, а - всех граждан России, являющихся в совокупности источников власти в Российской Федерации.

Впрочем, сегодняшнее принятие в Госдуме во втором чтении закона о заморозке советских вкладов также является откровенно лоббистским со стороны Сбербанка, руководству которого не хочется терять своих премий, дивидендов, доходов и т.д. И здесь предельно понятно: закон принимается, чтобы успели умереть все, кто эти вклады делал. Здесь тоже: новоизбранные депутаты - против своего народа.

Понятно, что недовольство действиями власти копится. Вопрос - приведет ли к чему?



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Бдлдджлблд написал 17.11.2021 09:20
йопта - почему "наивно"-то?????
масштабы разные? - дык в "исторической" перспективе то на то и будет: все последующие от пенсового кидка пострадают общо
...ах, псовые не пострадают...
но речь-то о гражданах Страны, а не гопг
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Меню столовой Госдумы
Замкадыш написал 17.11.2021 09:20
В меню столовой Госдумы входят такие продукты как икра черная и красная, крабы камчатские, гребешки, фуагра, буженина,хамон, сливочное масло вологодское,яйца фермерские , пельмени ручной работы из парной телятины и многое другое. На десерт подают эклеры, ромовую бабу,торты и пирожные. Пальмовое масло в столовой Госдумы запрещено!
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(без названия)
Замкадыш написал 17.11.2021 09:13
Почему депутатов кормят в столовой по сталинским ГОСТам?
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