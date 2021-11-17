Изнасилования в тюрьмах Генпрокуратура проверит... с финансирования

В ответ на вопрос депутата от КПРФ Юрия Афонина, как вообще идет расследование вопиющих событий в чсаратовской тюремной болльнице, генпрокурор Краснов ответил, что проблема существует уже много лет, расследуется сейчас около 12 уголовных дел, но начнет - с проверки эффективности целевого использования денежных средств...
#Госдума, #СоциалЗа, #Краснов, #КПРФ, #Афонин
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стоик7928 написал 17.11.2021 11:05
сколько уголовных дел возбудили сотрудники Краснова по этому поводу или тоже начнут с анализа финансов - сколько заплатили врачу-преступнику?
стоик7928 написал 17.11.2021 10:38