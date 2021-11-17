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Московский листок

Изнасилования в тюрьмах Генпрокуратура проверит... с финансирования

Опубликовано 17.11.2021 в разделе комментариев 2

#госдума #социалза #кпрф #краснов #афонин

В ответ на вопрос депутата от КПРФ Юрия Афонина, как вообще идет расследование вопиющих событий в чсаратовской тюремной болльнице, генпрокурор Краснов ответил, что проблема существует уже много лет, расследуется сейчас около 12 уголовных дел, но начнет - с проверки эффективности целевого использования денежных средств...

#Госдума, #СоциалЗа, #Краснов, #КПРФ, #Афонин



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7928 написал 17.11.2021 11:05
Страсбург рассмотрит первую жалобу из РФ на принудительное проведение обрезания девочкам?
сколько уголовных дел возбудили сотрудники Краснова по этому поводу или тоже начнут с анализа финансов - сколько заплатили врачу-преступнику?
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(без названия)
стоик7928 написал 17.11.2021 10:38
режим карлика насилует коренные народы и вне тюрем - в этом его суть и предназначение?
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