Как участников переписи населения оказалось больше 100%?

Вчера мы об этом говорили – заместитель главы Росстата Павел Смелов в интервью газете «Коммерсантъ» так и подтвердил, да больше 100 процентов…
Участников переписи населения оказалось больше 100%
Как это может быть?
Ответ в нашем опросе.
На ФОРУМе.мск мы задали простой вопрос: «К вам приходили переписчики?»
Да, приходили (6)
Нет, но вы знаете, к кому приходили (1)
Вы участвовали в переписи на сайте госуслуг (3)
Ко мне не приходили (4)
Нет, и не знаю никого, к кому приходили (13)
На Социал Za - 4 тысячи голосов, не очень много.
Да, приходили - 32 %
Нет, но вы знаете, к кому приходили - 4 %
Вы участвовали в переписи на сайте госуслуг - 5 %
Ко мне не приходили - 24 %
Нет, и не знаю никого, к кому приходили - 35 %
То есть больше половины никаких переписчиков не видали, а в электронном варианте переписи участвовало всего 5 процентов.
Невинная вещь – перепись. Но это все, что надо знать о выборах в России и об электронном голосовании.
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