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Московский листок

Как участников переписи населения оказалось больше 100%?

Опубликовано 17.11.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы собянин бюджет
Как участников переписи населения оказалось больше 100%?

Вчера мы об этом говорили – заместитель  главы Росстата Павел Смелов в интервью газете «Коммерсантъ» так и подтвердил, да больше 100 процентов…

Участников переписи населения оказалось больше 100%

Как это может быть?

Ответ в нашем опросе.

На ФОРУМе.мск мы задали простой вопрос: «К вам приходили переписчики?»

Да, приходили (6)

Нет, но вы знаете, к кому приходили (1)

Вы участвовали в переписи на сайте госуслуг (3)

Ко мне не приходили (4)

Нет, и не знаю никого, к кому приходили (13)

 

На Социал Za - 4 тысячи голосов, не очень много.

Да, приходили - 32 %

Нет, но вы знаете, к кому приходили - 4 %

Вы участвовали в переписи на сайте госуслуг - 5 %

Ко мне не приходили - 24 %

Нет, и не знаю никого, к кому приходили - 35 %

То есть больше половины никаких переписчиков не видали, а в электронном варианте переписи участвовало всего 5 процентов.

Невинная вещь – перепись. Но это все, что надо знать о выборах в России и об электронном голосовании.



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