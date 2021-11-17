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Московский листок

Генпрокурор РФ Краснов: "Системы видеофиксации на дорогах преследуют цели обогащения вместо обеспечения безопасности движения"

Опубликовано 17.11.2021 в разделе комментариев 0

дело прокуратора
Генпрокурор РФ Краснов: "Системы видеофиксации на дорогах преследуют цели обогащения вместо обеспечения безопасности движения"

Фото- и видеокамеры на российских дорогах, которые фиксируют нарушения ПДД, зачастую ставят только ради прибыли, а не сохранения безопасности, заявил во время выступления в Госдуме генеральный прокурор Игорь Краснов. Сами эти регистраторы часто работают неправильно, из-за чего автолюбители получают незаконные штрафы. Страдает и государство, пользуясь контрактами на установку камер, должностные лица разворовывают бюджетные деньги.

«Установка систем видеофиксации, в первую очередь, преследует цели обогащения, монетизации, чтобы как можно быстрее получить прибыль. А вопросы безопасности отходят у нас на второй план», — отметил генпрокурор.

По словам Краснова, в этом году прокуратура совместно с Росфиннадзором, ФСБ и МВД выявила множество картельных сговоров вокруг закупки и установки систем фото- и видеофиксации нарушений. Участники таких сговоров покупали аппаратуру, технические характеристики которой отличались от указанных в контрактах, не исполняли «условия контракта при формировании его начальной цены».

Многие системы видеонаблюдения, по словам Краснова, запускают с неотлаженным программным обеспечением, в результате чего водители незаконно получают административные штрафы. Он добавил, что некоторые дорожные камеры, наоборот, не работают после установки «при попустительстве соответствующих должностных лиц».

Ну да, очень хорошо, только штраф в 5 тысяч за нарушения карантина в прошлом году, несмотря на жалобы и предъявления необходимых документов, на мне все еще висит – как и на многих других…

Но очень приятно, что генпрокурор все понимает…

А.Б.



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