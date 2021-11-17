Депутат-регионал - солидный провинциал или новый москвич?

Девять депутатов Госдумы минувшего, седьмого созыва не покинули служебное жилье и занимают его без уважительных причин, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников заседания Совета Госдумы.

По их данным, спикер Госдумы Вячеслав Володин передал руководителям фракций списки с именами этих фракций, но зачитывать их на совете не стал. Один из источников газеты утверждает, что депутаты, не съехавшие из служебного жилья — это представители «Единой России» и ЛДПР.

В списках, которые были розданы Володиным, упоминаются 17 депутатов, переизбравшихся в Госдуму и при этом не занимающих служебное жилье в Москве. Вместо них, по сообщению участников заседания, в квартирах в течение минувшего и нынешнего созывов живут их родственники, помощники или родственники помощников.

Я так понимаю, не очень хотят избранники возвращаться в свои регионы, делегировавшие им полномочия, чтоб они представляли их интересы.

Бывает, депутаты по 20-25 лет представляют «свои» регионы в Москве, у них уж и дети давно выросли москвичами, и сами они живут столичной жизнью… Ясно, на родину возвращаться неохота…

Может, как-то ограничивать сроки московской жизни для региональных избранников? А что?