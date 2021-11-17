За девять месяцев 2021 года вырос секретный экспорт из России в страны НАТО

Экспорт из России, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, с января по сентябрь 2021 года составил $8,1 млрд. Под этим кодом могут скрываться вооружения, летательные аппараты и ядерные материалы. Больше всего за девять месяцев вырос экспорт в страны НАТО.

Это как вообще понимать-то?

Запад в открытую заявляет, что едва ли не готовится с нами воевать, а мы им поставки секретных материалов наращиваем?

При том известно, что США закупают нашу военную технику вовсе не для того, чтобы летать на МиГах или ездить на наших танках – они закупают, чтобы научиться эффективней уничтожать нашу технику!

А если учесть, что такие поставки идут обычно за визой верховного главнокомандующего… У нас где измена?