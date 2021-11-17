Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск
1 Россия заняла последнее место по расходам на здравоохранение среди крупных экономик мира https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Зависимость от импорта превысила 75%
3 Как участников переписи населения оказалось больше 100%? https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Генпрокурор РФ Краснов: "Системы видеофиксации на дорогах преследуют цели обогащения вместо обеспечения безопасности движения" https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Девять депутатов Госдумы минувшего, седьмого созыва не покинули служебное жилье https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Скорость мобильной передачи данных в России снизилась впервые за десять лет
7 За девять месяцев 2021 года вырос секретный экспорт из России в страны НАТО https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Так никто и не понял, будут США бойкотировать Олимпиаду в Пекине или нет?
9 Бывший помощник Силуанова стал жертвой распила
10 Депутата-коммуниста задержали за педофилию
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