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Московский листок

Депутата-коммуниста задержали за педофилию

Опубликовано 17.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск

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9 Бывший помощник Силуанова стал жертвой распила

10 Депутата-коммуниста задержали за педофилию



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Депутата-коммуниста задержали за педофилию
Депутата-коммуниста задержали за педофилию
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