Депутата-коммуниста задержали за педофилию #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форум.мск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМ.мск 1 Россия заняла последнее место по расходам на здравоохранение среди крупных экономик мира https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Зависимость от импорта превысила 75% 3 Как участников переписи населения оказалось больше 100%? https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Генпрокурор РФ Краснов: "Системы видеофиксации на дорогах преследуют цели обогащения вместо обеспечения безопасности движения" https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Девять депутатов Госдумы минувшего, седьмого созыва не покинули служебное жилье https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Скорость мобильной передачи данных в России снизилась впервые за десять лет 7 За девять месяцев 2021 года вырос секретный экспорт из России в страны НАТО https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Так никто и не понял, будут США бойкотировать Олимпиаду в Пекине или нет? 9 Бывший помощник Силуанова стал жертвой распила 10 Депутата-коммуниста задержали за педофилию



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