- Его надо в сумасшедший дом…

- Нынче для сумасшедших города нужно строить.

Горький, «Достигаев и другие»

Недавно по всему интернету разнеслось: препарат против COVID-19 уже существует. Причём давно.

Биолог В. Ласкавый говорит, что реально покончить с эпидемией новой коронавирусной инфекции в стране за очень короткий срок. У него всё для этого есть – и препараты для лечения заболевших, и вакцины для профилактики здоровых. У него были встречи с экс-министром здравоохранения, а сейчас главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Она в курсе, что есть альтернатива антительной вакцинации. И он передал специалистам ФМБА всю информацию по своим разработкам, а также результаты, полученные в Беларуси. «Это данные, полученные на лечении животных? – Нет, мы работали с людьми. Там же всё проведено – доклинические, ограниченные и расширенные клинические испытания. Была поставлена, правда, несколько другая задача, ещё не было ковида. Но были гепатиты B и C, СПИД. Но это всё аналогично – любой вирус инактивируется, и существует вариант лечения. Ушло на всё это 5 лет, с 1999 по 2005, получено регистрационное удостоверение на производство и использование нашего препарата. Но, несмотря на то что мы Союзное государство, я решил провести испытания и вернуть препарат РФ... Есть 441-е постановление, можно использовать эффективные лекарственные средства по короткому варианту регистрации. Белорусский сертификат несложно перепроверить и возобновить. Например, испытать на добровольцах и получить предварительные данные по лечебному действию препарата. Сотни и тысячи заболевших согласились бы стать участниками испытаний», - уверен Ласкавый.

Однажды Ласкавый готовился делать доклад в Минпромторге по разработке серьёзного противоракового средства. Патенты на него он получил и поддерживает за свой счёт в Китае, Индии и других странах – нашёл метод преобразования онкологических клеток в нормальные. И это доказано на 27 линиях клеток in vitro в научных институтах Германии. В родной отчизне интереса у принимающих решения чиновников оно не вызвало... Вроде как целый год изучали. Рецензент встаёт и говорит: «У нас в России все проблемы по онкологии полностью решены. Тема неактуальная, никакого значения не имеет». Сунулся в «Сколково» – там от ворот поворот с формулировкой «антинаучный подход».

Внедрённые Ласкавым в ветеринарную практику методы и разработки дают серьёзные положительные результаты. Он показал, как надо сохранять поголовье, на крупнейших свинокомплексах страны:

–… в 80 е годы наша наука безвылазно сидела на «Кузнецовском комбинате» в Наро-Фоминском р-не Московской обл. с задачей найти и обеспечить способ защиты поголовья свиней от коронавируса. Мне предоставили возможность провести апробацию своего препарата и методики.

Когда Ласкавый в 1983-м написал кандидатскую диссертацию по коронавирусной тематике, ему сказали – отправляйся на свинокомплекс-гигант и там доказывай свою правоту. Свиноферма на 80 тысяч голов! Поддержка была от Министерства сельского хозяйства, им надо было решать вопрос с коронавирусами. В следующем году он защитился, то есть доказал: «После этого комплекс работал как часы 7 лет. Приезжали комиссии, пытались разработку отменить, но глав. ветврач «Кузнецовского комбината» отстаивал мои методы профилактики и лечения. Его всё устраивало – нет падежа, нет болезней, а изумлённая «антинаучным подходом» наука его совершенно не волновала. Главное – результат. Но и в то время было вбито в головы – нет антител, значит, нет защиты. В итоге главного ветврача уволили. Новый назначенец всё поломал, пошёл по пути антительной вакцинации. В итоге падёж, и опять обратились ко мне».

А в 1998-м, когда Ласкавый защитил докторскую по тем же коронавирусам в продолжение кандидатской, с другими возрастными группами, оказалось, что Минсельхоз РФ находится под влиянием академической науки, которая решала проблему «на антителах». Для них, взявшихся решить проблему, но так и не решивших её, Ласкавый как бельмо на глазу. В 2005-м в связи с неэффективностью вакцин и невозможностью побороть коронавирусную инфекцию было принято решение на уровне Минсельхоза РФ о ликвидации всего поголовья свиней в очагах инфекции. Таков итог борьбы с коронавирусной инфекцией свиней с применением вакцин, длившейся более 30 лет.

Проблема с COVID-19 с т. зрения Лакавого аналогична коронавирусному трансмиссивному гастроэнтериту у свиней. Вообще коронавирусами больше занималась ветеринарная наука, тот же ВТГС у свиней впервые зарегистрировали в 1954. Смертность у взрослых свиней достигала 65%, у поросят – 100%. Первая вспышка коронавирусной инфекции у людей SARS-CoV-1 была зафиксирована совсем недавно по историческим меркам – в 2002-м. Заболели 8096 чел., скончался от острого респираторного синдрома каждый 10-й.

… Есть другой вариант профилактики – интерференция вирусов, один вирус (безвредный) душит другой, патогенный. Ласкавый получил авирулентный (непатогенный штамм вируса) и при однократном введении он преграждает путь экзогенному (инфицирующему) вирусу. По этой же схеме в мире были созданы две уникальные вакцины – от полиомиелита и оспы. Этот же вариант он использовал при создании своей вакцины от коронавирусной инфекции. Ласкавый работал с животными. А коронавирусная инфекция у свиней по свойствам, возможно с некоторыми вариациями, аналогична человеческой.

Справка. В. Н. Ласкавый. Д.б.н., род. в 1947-м, окончил в 1972 Саратовский ун-т, в 1980 Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт. Долгие годы возглавлял Саратовский научно-исследовательский ветеринарный институт. С 2011 – академик Академии продовольственной безопасности РФ. Автор 26 патентов в области ветеринарии и медицины, которые поддерживаются более чем в 30 странах мира.

Ласкавый занимался туберкулёзом у животных и добился стерильного иммунитета, пожизненной защиты. Когда он представлял разработку на уровне академии, ему ставили в упрёк: «Как это вы добились, даже в Америке такого ещё нет?» А у него всегда есть ответ: «Мы работаем, глядя не на Америку, а на решение проблемы. От Россельхозакадемии у Саратовского НИВИ, который я возглавлял, есть грамота, где прямо сказано, что мы – единственная научная организация в мире, которая решила проблему туберкулёза и бруцеллёза.

Препарат, который способен оградить людей от новой инфекции, создан Ласкавым ещё в 2016. Он создавался для борьбы с болезнетворными вирусами в целом, а не специально под ковид. Но в ковидный шторм мы входили с готовым противоядием, которым государство почему-то не спешит воспользоваться. – Сколько времени потребуется, чтобы остановить пандемию? – Для начала остановить вакцинацию. Вакцинированные начали болеть, и болеть серьёзно. В феврале мы могли всю эту эпидемию остановить за 2-3 месяца. Сейчас – 5-8. И доработать для уже вакцинированных мой препарат». В своё время Ласкавый совершил множество открытий. Напр., давно доказал, что при коронавирусе не стоит больных подкармливать витаминами – они помогают репродукции вируса. Доказал, что на коронавирус нельзя воздействовать антибиотиками.

Это статья из весьма солидной газеты «Аргументы недели».

Комментарий:

Аналогичный случай был в 2015 году.

В 1982-1984 гг. я работал в лаборатории радиобиологии ЕНИ ПГУ, обнаружил один эффект, связанный с защитой ДНК от повреждений.

В 2012-м начал исследования, нашел, что некоторые радиопротекторы могут был эффективными геропротекторами. Опубликовал статью в эрзац-конференции. Затем в приличном журнале перечня ВАК. Затем в какой-то китайской эрзац-конференции. Отправил материал в два самых знаменитых геронтологических института. Гробовое молчание. Как можно, это ведь они баре, а тут еще кто-то суется.

Так, но… беда в том, что дурак всё принимает на веру, а если проверить, что написано о Ласкавом, если головой подумать?

«Наш препарат, — говорит Ласкавый, — широкого спектра действия. Он содержит естественный метаболит, который регулирует состояние внутренней среды в организме и внутриклеточное состояние каждой клетки. Он является антисептиком по отношению к любой вирусной инфекции, в том числе коронавирусной, за счет снижения вирусной нагрузки на организм в целом. А если брать СПИД, то такая нагрузка снижается в несколько сот раз. Если сейчас начать применение препарата при вспышке вируса COVID-19, можем решить проблему за месяц» (ИА Красная Весна).

Простите… что за чушь собачья? Метаболиты – это веществ, участвующие в обмене веществ, хлеб, картошка, мясо – метаболиты. Как метаболиты могут регулировать, именно регулировать состояние каждой клетки организма?? Да еще внутриклеточное – у клетки??

С другой стороны – речь идет об ослаблении течения болезни. Не о ее лечении! А во всех видео, во всех постах о Ласкавом речь идет именно о лечении.

Ласкавый по профессии – ветеринар. Не вирусолог и не иммунолог! Но смело вторгается в вирусологию и имуннологию.

Ласкавый занимался туберкулезом у животных. Мало того, что данный штамм палочки Коха особый, он не действвет на людей, но это не вирус. Это бактерия.

Феномен интерференции вирусов – это не новость, он прекрасно известен, уж тем более, в институте им. Гамалеи.

Ласкавый лечил свиней от коронавируса. Но кто сказал, что это covid-19?! Ведь это особый коронавирус, существенно нее похожий на прежние. Был бы похож – не было бы пандемии. Почему биолог твердит о возможности применение способа лечения от старого коронавируса в олечении нового?

«… Первая эпидемическая вспышка коронавирусной инфекции у людей SARS-CoV-1 была зафиксирована совсем недавно по историческим меркам – в 2002 году».

Да ведь это явная ложь! Covid-19 еще не был создан в 2002 году.

Но в другом месте Ласкавый противоречит себе, говорит, что covid-19 – это новый вирус. Память у дяди порой отшибает…

Ласкавый говорит, что пандемию можно остановить за месяц.

В других постах – за 3 или 5, или 8 месяцев, пишут, как кому понравится.

Теперь представьте, с какой скоростью должны 1) производить , 2) принимать лекарство Ласкавого, чтобы всё утихло за месяц, три, пять?

После этих его слов как-то сомнительны выглядят его слова и о Скворцовой, и о Сколково, и о ФМБА.

Теперь прислушаемся внимательно, что городит Ласкавый. Я специально опустил эти места в тексте, таком правдивом, таком трогательном...

«…в своих исследованиях пришёл к выводу и доказал, что классическая вакцина, основанная на активизации выработки антител, приводит к усугублению ситуации в хозяйствах и стационарности этой инфекции».

На ком исследовал? На людях? Ветеринар? О какой вакцине речь, о каком вирусе?

В 1925-м большевики путем вакцинации победили холеру. Ласкавый пытается опровергнуть этот факт.

«В 2005 году в связи с неэффективностью применяемых вакцин и невозможностью побороть коронавирусную инфекцию было принято решение на уровне Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о ликвидации всего поголовья свиней в очагах инфекции».

Печатать такое мог только дебил, верить напечатанному – только кретин. Во-первых, в очагах инфекции, если свиньи уже заболели, БЕССМЫСЛЕННО применять вакцину. Во-вторых, никто и не пытался создавать какую-либо вакцину против свиного гриппа, это тоже бессмысленно, потому что заболевших уничтожали. Вообразите, каким маразмом потчует Ласкавый журналистов.

«… Параллельно в результате исследований и практических экспериментов сделал вывод – «антительные» вакцины усугубляют течение болезни, фактически приводят к стационарности заболевания…»

Еще Ласкавый доказал, что на коронавирус нельзя воздействовать антибиотиками.

Вот это что такое? Любой врач знает, что антибиотики предназначены против бактерий, никому не надо доказывать, что они не действуют на вирусы!

Еще Ласкавый «нашёл метод преобразования онкологических клеток в нормальные».

И это не онколог, не цитолог, не гистолог. Ветеринар!

А еще есть страна, сказывает странница Феклуша, где люди – с песьими головами. А еще американцы никогда не садились на Луну. А еще есть химтрейлы. А еще мы все продолжаем жить в СССР. А еще есть структурированная вода. А еще воду в кране выпили жиды. А еще Навального отравили «Новичком». А еще немцы убили аж 6 млн евреев. А еще теракт 11 сентября. А еще есть дети–индиго. А еще Земля – плоская.

Я понимаю, журналисты АН – люди безграмотные и безмозглые. Но если это им наболтал Ласкавый – это безграмотный мошенник.

«… при эпидемии коронавирусной инфекции нельзя провоцировать выработку антител. Это становится хронической болезнью, человек, неизбежно сталкиваясь с мини-дозами инфекций, будет их подхватывать».

Понимаете, что говорит Ласкавый? Не понимаете? Он говорит, что метод вакцинации – вреден. Нельзя было останавливать вакциной эпидемии оспы в 1958-м! Нельзя было прививаться от гриппа, великий ученый Ласкавый, который ни уха, ни рыла в иммунологии, запрещает!

Но в самом начале Ласкавый говорит, что у него-то как раз есть лекарство для профилактики здоровых, и это лекарство – именно вакцина!

«Для начала остановить вакцинацию» - требует вслед за безмозглыми либерально-патриотически-левыми антипрививочниками Ласкавый. То есть – не применять вакцину Ласкавого…

Спрашивается, кто принимал Ласкавого в Академию?