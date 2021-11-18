В Госдуму поступил запрос о лишении Рашкина неприкосновенности

Валерия Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности. Соответствующее представление от генпрокурора поступило в Госдуму. Сейчас в отношении члена КПРФ возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Рашкину может грозить срок от трех до пяти лет лишения свободы по этой статье.

Дело Рашкина депутаты обсудят на пленарном заседании в четверг, 25 ноября, сообщил Вячеслав Володин.

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В высшей степени странное дело.

Если Рашкина надо было "осадить", то задача уже выполнена. Реально же никакой опасности для режима он не представляет, во всяком случае, не больше других. Даже кадровую пульку он не ломает - шансы занять место Зюгановаа у Рашкина сегодня нулевые.

В общем-то, вполне удобный оппозиционер. Чем уж он так кому-то насолил?

Вывод только один - власти взялись за левое движение, чтобы обезопасить себя и с этой стороны на 100 процентов.

Ожидать от Рашкина сильного протеста не приходится - по иронии судьбы, он сам изгнал из столичной парторганизации порядке 2,5 тысяч коммунистов. Сейчас в качестве хотя бы массовки на митинге пригодились бы... Но навряд ли.

Никаких забастовок и заявление трудовых коллективов не будет, да и само московское отделение КПРФ весьма малочисленно. Собственно, сами же и ослабляли парторганизации, думали, не пригодится. А вот пригодилось бы!

Шансов практически нет. Если б у меня кто спрашивал - единственный путь, пока неприкосновенность не снята, бежать. Пойти и купить билет в любую безвизовую страну. Таки хотя бы остается шанс на продолжение политической карьеры.

В противном случае, даже если пожалеют и не посадят, карьера публичного политика будет закончена.

А.Б.