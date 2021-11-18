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Московский листок

Гастарбайтеры и расовая теория

Опубликовано 18.11.2021 в разделе комментариев 3

москва собянин мэр
Гастарбайтеры и расовая теория

Мэр Москвы Собянин призвал сократить число мигрантов на столичных стройках в рамках реновации.

«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — отметил Собянин в беседе с генеральным директором фирмы-подрядчика «Крост» Алексеем Добашиным.

Сам Добашин отметил, что за год число рабочих-мигрантов на объектах компании сократилось на 15%. По его словам, строители с хорошей квалификацией получают около 120-150 тысяч рублей.

Наверно, правильно, но он только сейчас заметил, что в Москве трудятся миллионы мигрантов?

И второе – насчет качества людей. Это он что имел в виду? Расовую теорию? А что?

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Ждьюдьюдлд написал 18.11.2021 11:46
Государственность - знак качества "большой группы людей, объединенных по", в пространстве и времени.
(из ничего чего-то не бывает, г-н Баранов, - см., напр., своих турецкоподданных сродственников в Крыму)
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(без названия)
штраитель написал 18.11.2021 11:41
Ага, мля, 120-150, щаз, 40-50 и когда остается 5 -10% до завершения всех на фуй без сохранения содержания за минимум пару месяцев.
Тут же привозят новых.
Эта схема обмусолена в СМИ не раз, изменений не предвидится.
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(без названия)
стоик7928 написал 18.11.2021 11:25
есть рациональное зерно - Олень должен вернуться в тундру - там плитку ложить и ложить...(а не класть?)?
А в Москве должен быть начальник другого качества - умный и позитивный?
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