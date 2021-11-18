Гастарбайтеры и расовая теория

Мэр Москвы Собянин призвал сократить число мигрантов на столичных стройках в рамках реновации.
«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — отметил Собянин в беседе с генеральным директором фирмы-подрядчика «Крост» Алексеем Добашиным.
Сам Добашин отметил, что за год число рабочих-мигрантов на объектах компании сократилось на 15%. По его словам, строители с хорошей квалификацией получают около 120-150 тысяч рублей.
Наверно, правильно, но он только сейчас заметил, что в Москве трудятся миллионы мигрантов?
И второе – насчет качества людей. Это он что имел в виду? Расовую теорию? А что?
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Ждьюдьюдлд написал 18.11.2021 11:46
(из ничего чего-то не бывает, г-н Баранов, - см., напр., своих турецкоподданных сродственников в Крыму)
штраитель написал 18.11.2021 11:41
Тут же привозят новых.
Эта схема обмусолена в СМИ не раз, изменений не предвидится.
стоик7928 написал 18.11.2021 11:25
А в Москве должен быть начальник другого качества - умный и позитивный?