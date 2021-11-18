Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МИД нашел применение газетам, и это не подтирочные функции

Опубликовано 18.11.2021 в разделе комментариев 2

лавров мид захарова
МИД нашел применение газетам, и это не подтирочные функции

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на статью в итальянской газете la Repubblica "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу".

В частности, в материале шла речь о нарастающей зависимости Европы от российского топлива.

"Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста", — написала Захарова в Telegram-канале.

В отношении почтенных поставщиков газа высказываться непочтительно нельзя. А в отношении журналистов и газет – можно, и даже поощряется.

И это официальная позиция не только российского МИДа, но и всего российского государства.

Власть малограмотных сырьевиков и силовиков. Зачем им газеты, с туалетной бумагой же перебоев нет.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Каков привет, таков ответ.
пословица написал 18.11.2021 11:55
Каков привет, таков ответ.
Ответить
(без названия)
стоик7928 написал 18.11.2021 11:28
откуда откопали такую вульгарную старуху?
позорит русский народ, потому что сама нерусская?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • К вам приходили переписчики?:
Результаты
Интернет-ТВ
Депутата-коммуниста задержали за педофилию
Депутата-коммуниста задержали за педофилию
17.11.2021
Изнасилования в тюрьмах Генпрокуратура проверит... с финансирования
Изнасилования в тюрьмах Генпрокуратура проверит......
17.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена! (0)
Поклонская заявила, что QR-коды нарушают базовые права человека (0)
Санкции из-за Крыма будут вечными (1)
МИД нашел применение газетам, и это не подтирочные функции (2)
Гастарбайтеры и расовая теория (3)
Есть альтернатива антительной вакцинации (11)
В Госдуму поступил запрос о лишении Рашкина неприкосновенности (15)
Депутата-коммуниста задержали за педофилию (11)
За девять месяцев 2021 года вырос секретный экспорт из России в страны НАТО (15)
Депутат-регионал - солидный провинциал или новый москвич? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вождь обратился к народу с последним словом
Дарья Митина Дарья Митина: Ноябрьский BOOKHARIK прошёл не как обычно
Дарья Митина Дарья Митина: Злобное
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Лукашенко учится у Путина, заставляя Запад признавать себя путем создания кризиса на границе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Художник-лоббист: Хантер Байден продолжает топить рейтинг отца-президента
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss