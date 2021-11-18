МИД нашел применение газетам, и это не подтирочные функции

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на статью в итальянской газете la Repubblica "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу".

В частности, в материале шла речь о нарастающей зависимости Европы от российского топлива.

"Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста", — написала Захарова в Telegram-канале.

В отношении почтенных поставщиков газа высказываться непочтительно нельзя. А в отношении журналистов и газет – можно, и даже поощряется.

И это официальная позиция не только российского МИДа, но и всего российского государства.

Власть малограмотных сырьевиков и силовиков. Зачем им газеты, с туалетной бумагой же перебоев нет.

А.Б.