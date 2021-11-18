МИД нашел применение газетам, и это не подтирочные функции

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на статью в итальянской газете la Repubblica "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу".
В частности, в материале шла речь о нарастающей зависимости Европы от российского топлива.
"Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста", — написала Захарова в Telegram-канале.
В отношении почтенных поставщиков газа высказываться непочтительно нельзя. А в отношении журналистов и газет – можно, и даже поощряется.
И это официальная позиция не только российского МИДа, но и всего российского государства.
Власть малограмотных сырьевиков и силовиков. Зачем им газеты, с туалетной бумагой же перебоев нет.
А.Б.
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пословица написал 18.11.2021 11:55
стоик7928 написал 18.11.2021 11:28
позорит русский народ, потому что сама нерусская?