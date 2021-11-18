Санкции из-за Крыма будут вечными

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что веские основания для снятия санкций в отношении России отсутствуют, пишет Rheinische Post.
Маас усомнился в том, что Крым может выйти из состава России. По его словам, признаков потенциального выхода полуострова из состава России не наблюдается.
«Это достаточное основание для того, чтобы единогласно продлевать санкции раз в полгода. Нет оснований прекращать санкции», — заявил министр.
Можно успокоиться – Крым в составе России навсегда, санкции тоже навсегда.
Помнится, поправку Джексона-Вэника, принятую в связи с ограничением еврейской и вообще миграции в СССР, Конгресс США принял в 1974 году, а отменена она была за полгода до установления у России с Израилем безвизового режима, через 20 лет после исчезновения СССР. А в отношении Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана она действует до сих пор. А что?
А.Б.
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стоик7928 написал 18.11.2021 11:32
полицая в городе перемещаются поджавши хвостики?