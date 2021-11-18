Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Санкции из-за Крыма будут вечными

Опубликовано 18.11.2021 в разделе комментариев 1

украина крым
Санкции из-за Крыма будут вечными

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что веские основания для снятия санкций в отношении России отсутствуют, пишет Rheinische Post.

Маас усомнился в том, что Крым может выйти из состава России. По его словам, признаков потенциального выхода полуострова из состава России не наблюдается.

«Это достаточное основание для того, чтобы единогласно продлевать санкции раз в полгода. Нет оснований прекращать санкции», — заявил министр.

Можно успокоиться – Крым в составе России навсегда, санкции тоже навсегда.

Помнится, поправку Джексона-Вэника, принятую в связи с ограничением еврейской и вообще миграции в СССР, Конгресс США принял в 1974 году, а отменена она была за полгода до установления у России с Израилем безвизового режима, через 20 лет после исчезновения СССР. А в отношении Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана она действует до сих пор. А что?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7928 написал 18.11.2021 11:32
славянские моряки Севастополя - угроза режиму карлика?
полицая в городе перемещаются поджавши хвостики?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • К вам приходили переписчики?:
Результаты
Интернет-ТВ
Депутата-коммуниста задержали за педофилию
Депутата-коммуниста задержали за педофилию
17.11.2021
Изнасилования в тюрьмах Генпрокуратура проверит... с финансирования
Изнасилования в тюрьмах Генпрокуратура проверит......
17.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена! (0)
Поклонская заявила, что QR-коды нарушают базовые права человека (0)
Санкции из-за Крыма будут вечными (1)
МИД нашел применение газетам, и это не подтирочные функции (2)
Гастарбайтеры и расовая теория (3)
Есть альтернатива антительной вакцинации (11)
В Госдуму поступил запрос о лишении Рашкина неприкосновенности (15)
Депутата-коммуниста задержали за педофилию (11)
За девять месяцев 2021 года вырос секретный экспорт из России в страны НАТО (15)
Депутат-регионал - солидный провинциал или новый москвич? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вождь обратился к народу с последним словом
Дарья Митина Дарья Митина: Ноябрьский BOOKHARIK прошёл не как обычно
Дарья Митина Дарья Митина: Злобное
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Лукашенко учится у Путина, заставляя Запад признавать себя путем создания кризиса на границе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Художник-лоббист: Хантер Байден продолжает топить рейтинг отца-президента
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss