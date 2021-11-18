Поклонская заявила, что QR-коды нарушают базовые права человека

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская считает, что QR-коды о вакцинации от COVID-19 нарушают, как Конституцию РФ, так и права человека, которые закреплены во всеобщей декларации этих прав от 10 декабря 1948 года.

Ее мнение на эту тему 17 ноября разместил в своем Телеграмм-канале (Пул № 3) спецкор отдела политики КП и журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

А что бы на это сказал святой великомученик Николай Второй Мироточивый?

Наверно, вспомнил бы чумной бунт в Севастополе при его прадеде Николае Первом - были казнены 7 человек, около 1000 горожан и матросов отправлены на каторжные работы. Около 4200 были депортированы в другие города… Но никаких куаркодов!

А.Б.