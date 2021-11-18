Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!

В России зарегистрирован новый рекорд по смертям среди пациентов с коронавирусом за сутки — 1251 человек. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 260 335 человек.
Суточный максимум заражений отмечается в Москве (+4062), второе место занимает Санкт-Петербург (+2645), третье — Самарская область (+1781). Московская область (+1407) и Крым (+878) занимают четвертое и пятые места соответственно.
***
Позволю себе напомнить, что только что мы отмечали очередной рекорд по смертности.
Очередной рекорд смертности - наверно, наградят кого?
Четыре дня назад рекордная цифра составляла 1241 смерть.
Глупо спрашивать, что сделано за прошедшие 4 дня - ничего, как и после прошлого рекорда, и позапрошлого.
Ставлю вопрос из предыдущей заметки снова: есть ведь ответственные товарищи, которые создают лекарства и разрабатывают схемы лечения, дают указания и их же контролируют. И все потом следуют этим приказам и указам, а смертность растет и растет!..
Может, пора думать о смене команды, которая ведет нас от рекода к рекорду?
А.Б.
|
|
Трикстер42133 написал 18.11.2021 13:27
На 100 зараженных Ковидом 2 смети.
В ноябре 2021 вакцирлванных 35% -
на 100 зараженных 3 смерти.
Вывод: дело не в количестве уколотых, а состоянии нашей системы здравозахоронения.
Антонио Грамши. написал 18.11.2021 12:12
Козак обеспечивает законодательное прикрытие.
Левитин отвечает за транспорт.
Ресин за Москву.
Гинцбург за Спутник пять.
Роттенберги на подхвате - мост в Крыму, метро Саларьево, ВВП в Шереметьево
Противно этих семитов даже перечислять, попробовал бы Ресин творить в Иерусалиме, что творит в Москве. Левитин пусть попытается принять израильский закон о том, что авиация не отвечает за шум, а в России можно и с 2011 года семит Левитин пытает миллионы русских, Система Платон от семитов России русскому народу и если б такое в Израиле, моментально убили бы , Гинцбурга пустили на кошер в Иерусалиме.....
Чуждые наглые семиты!
-Пенсионер- написал 18.11.2021 11:59