Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!

В России зарегистрирован новый рекорд по смертям среди пациентов с коронавирусом за сутки — 1251 человек. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 260 335 человек.

Суточный максимум заражений отмечается в Москве (+4062), второе место занимает Санкт-Петербург (+2645), третье — Самарская область (+1781). Московская область (+1407) и Крым (+878) занимают четвертое и пятые места соответственно.

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Позволю себе напомнить, что только что мы отмечали очередной рекорд по смертности.

Очередной рекорд смертности - наверно, наградят кого?

Четыре дня назад рекордная цифра составляла 1241 смерть.

Глупо спрашивать, что сделано за прошедшие 4 дня - ничего, как и после прошлого рекорда, и позапрошлого.

Ставлю вопрос из предыдущей заметки снова: есть ведь ответственные товарищи, которые создают лекарства и разрабатывают схемы лечения, дают указания и их же контролируют. И все потом следуют этим приказам и указам, а смертность растет и растет!..

Может, пора думать о смене команды, которая ведет нас от рекода к рекорду?

А.Б.