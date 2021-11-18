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Московский листок

Какой процент правды доступен для оппозиции?

Опубликовано 18.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф #сми #останина

Дума не приняла предложение депутата Останиной о протокольком поручении выяснить, почему 70 процентов эфира у "Единой России", а всем остальным остается 30%.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #СМИ #Останина



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