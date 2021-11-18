Дума не приняла предложение депутата Останиной о протокольком поручении выяснить, почему 70 процентов эфира у "Единой России", а всем остальным остается 30%.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #СМИ #Останина
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #социалза #кпрф #сми #останина
Какой процент правды доступен для оппозиции?
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