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Московский листок

Пробирки с ярлыком "Оспа" случайно обнаружены в центре исследования вакцин в США

Опубликовано 18.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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