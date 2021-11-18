Пробирки с ярлыком "Оспа" случайно обнаружены в центре исследования вакцин в США #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Мэр Москвы Собянин призвал сократить число мигрантов на столичных стройках https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Рашкин признался в охоте на лося https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В КПРФ ведут расследование в связи с ситуацией с педофилией 4 Анна Попова сообщила об обсуждении в правительстве идеи ввести QR-коды по уровню антител 5 Поклонская заявила, что QR-коды нарушают базовые права человека https://forum-msk.org/material/news/1... 6 МИД нашел применение газетам, и это не подтирочные функции https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Санкции из-за Крыма будут вечными https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Pfizer разрешила другим странам производить свое лекарство от COVID без покупки лицензии 9 Пробирки с ярлыком "Оспа" случайно обнаружены в центре исследования вакцин в США



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