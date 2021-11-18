Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Мэр Москвы Собянин призвал сократить число мигрантов на столичных стройках https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Рашкин признался в охоте на лося https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В КПРФ ведут расследование в связи с ситуацией с педофилией
4 Анна Попова сообщила об обсуждении в правительстве идеи ввести QR-коды по уровню антител
5 Поклонская заявила, что QR-коды нарушают базовые права человека https://forum-msk.org/material/news/1...
6 МИД нашел применение газетам, и это не подтирочные функции https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Санкции из-за Крыма будут вечными https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Pfizer разрешила другим странам производить свое лекарство от COVID без покупки лицензии
9 Пробирки с ярлыком "Оспа" случайно обнаружены в центре исследования вакцин в США
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