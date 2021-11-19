Путин осчастливил нас на 273 рубля, но не всех

Госдума в октябре решила увеличить МРОТ до 13 617 рублей. Накануне Путин заявил, что этого недостаточно из-за текущего уровня инфляции и лично предложил гораздо более масштабное увеличение МРОТ.

Повторяю, гораздо более масштабное - до 13 890 рублей! То есть россиянам подкинут аж 273 рубля.

Напомню, что МРОТ Украины с 01.12.2021 составляет 6500 гр или 17 846 рублей!

По словам президента, к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, в том числе выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям. «Поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано. А их, напомню, эти пособия, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — объяснил Путин.

Глава государства также напомнил о необходимости индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Путин подчеркнул, что правительство строго придерживалось этого правила с 2019 года. Правда, работающих пенсионеров это не касалось и не касается - для них пенсии заморожены.

«Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно», — заявил президент.

По данным Росстата, инфляция по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента в годовом выражении. Больше всего подорожали продукты — на 10,64 по сравнению с тем же периодом 2020 года.