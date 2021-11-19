Трагедии не будет

Дело совсем не в том, что именно в этом году Украине так не везет с энергетикой.

Кажется, что это случайно все сложилось в один узел – нехватка угля в мире, космические цены на спотовый газ, «итальянская забастовка» Газпрома, который качает строго в пределах контракта и ниже, заблокированные составы с углем из Казахстана, отказ от перетоков электроэнергии из России. И вот уже северный зверек выглядывает из-за угла.

Дело в том, что Украине неслыханно везло в предыдущие годы. В 2015 и 2018 году Украина выходила из зимы с предельно низкими запасами газа – 7-8 млрд кубов, однако без особых трудностей переживала и зиму 2015-2016 и зиму 2018-2019.

В этом году после довольно холодной зимы Украина вышла с вполне приличными 15.1 млрд, и о чем тогда беспокоиться?

А причина беспокойства в том, что в предыдущую зиму Украина потратила рекордные за все время после Евромайдана 14 млрд кубов из хранилищ, а запасла за лето всего 3 млрд. Вот такой размер закачки беспрецедентно мал.

Были зимы, когда запас в газохранилищах осенью были не больше, чем в том году. Но тогда, к везенью Украины, Газпром качал через ГТС немалые объемы, и через виртуальный реверс Украина получала кроме поднятого газа еще и газ из трубы.

В 2019 и в 2020 году импорт газа (а фактически его забор из газпромовской трубы) составлял 14-15 млрд кубов ежегодно, а значит к поднятым 60-70 млн кубов ежедневно можно было из трубы забирать 40-50 кубов, и это вполне покрывало потребности Украины.

Лафа Украины заключалась в том, что в прошлом году цена на газ в Европе упала до небывало низкой величины, и Украина фактически закачкой в 2020 году обеспечила себя запасом газа на две зимы.

Но с 1 января 2021 года одна маленькая удачка прикрылась Снижение контрактного объема до 40 млрд кубов в год, а, значит, до ежедневных 109 млн, резко снизило возможности виртуального реверса.

Посмотрите, как резко пошли вниз запасы газа с начала года. В некоторые дни откачивание из хранилищ достигало 120 млн кубов в день.

Потому что возможности взять газ из трубы не было.

То, что в этом году цены на газ так рванули – это просто обратная сторона прошлогоднего украинского везения. Но именно поэтому Украина не смогла нарастить запасы в хранилищах до приемлемого размера.

Одно дело покупать газ по 120 долларов, как в 2020, а продавать его на внутреннем рынке по 300-400, а вот покупать его по 800-1000, а продавать по 300-400 – такому украинская власть не училась.

Кстати, львиная доля всего пополнения хранилищ эти летом – это закачка газа собственной добычи, который летом расходуется меньше. Импорт по виртуальному реверсу сохранялся очень незначительных– 3-5 млн кубов в день, да и то только до начала августа.

Но, представим, что и в этом году Украине повезет – будет теплая зима, приплывет уголь из Пенсильвании, пусть с веерными отключениями и погасшим освещением на улицах , Украина проскрипит до весны.

Но посмотрите на этот график – расход из хранилища и приход в 2021 году. Ведь в следующем году газа не станет больше, и пополнив за лето хранилища по импорту 2-4 млрд кубов, Украина к следующей зиме вообще подойдет без топлива.

Конечно, не нужно рисовать апокалипсис на Украине, его не будет. Не будет замерзших городов, остановившегося транспорта и погасших ламп в торговых центрах.

Просто бедная страна станет еще беднее, деградировавшая индустрия будет сжиматься до упора, народ будет больше бухтеть на холодных кухнях, а власть будет громче кричать об агрессивном соседе, который все нападает и нападает, и никак не может напасть.

Вот мечта о европейской Украине замерзнет. Но это не трагедия.