Заболеваемость снижается, но растет

Строгие меры безопасности и режим нерабочих дней дали свои результаты. В Москве отмечается существенное снижение количества новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

С другой стороны, по данным оперштаба, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 37% и вновь превысила 4 тыс. случаев. Впервые за последнее время госпитализированы 937 человек. В целом по России заболеваемость выросла на полпроцента: число заболевших составило 37 374. Смертность тоже вчера была рекордной за все время эпидемии.

Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!

Это все официальные данные, мы их не комментируем в эфире – таковы правила Youtube. Просто сопоставляем данные оперштаба и его руководителя…

Но на ФОРУМе.мск мы все можем.

За время эпидемии статусные борцы с ней дважды подвергались государственным наградам "за существенные успехи" - итог известен, становилось все хуже и хуже. И сейчас на фоне роста смертности до рекордных величин г-жа Ракова рапортует о каком-то "существенном снижении".

В Москве очередной антирекорд по ковиду - пора сверлить дырочки для орденов

Проценко стал Героем России и лицом "Единой России" на выборах. А вот что пишет Юрий Мухин: "Недавно испечённый Герой России, Главный врач больницы в Коммунарке (ГКБ №40) Денис Проценко в декабре 2020 года похвастался: с начала пандемии COVID-19 через его больницу уже прошло более 30 тысяч пациентов, а госпитальная летальность составила всего 8,5%. Но дело в том, что в «коммунарке» в марте 2020 года госпитальная летальность больных «ковидом» была менее полпроцента от поступивших, а к ноябрю Проценко довёл её до более, чем 9%, в среднем получилось 8,5%. То есть под чутким руководством Проценко, его подчинённые, которые лечили больных строго по протоколу, снабдили московские кладбища 2550 трупами только к ноябрю прошлого, 2020 года".

Ну что ж, Слава России! Героям слава!

А негероям - уютное место на погосте...