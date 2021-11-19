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Московский листок

Володин заявил, что депутаты сэкономили 740 миллионов

Опубликовано 19.11.2021 в разделе комментариев 0

закон дума депутаты
Володин заявил, что депутаты сэкономили 740 миллионов

Председатель Государственной Думы восьмого созыва Вячеслав Володин сообщил, что депутатам нижней палаты российского парламента удалось сэкономить в 2021 году 740 миллионов рублей, и эти деньги были перечислены в резервный фонд правительства.

По его словам, экономия от закупочной деятельности в результате проведения конкурсных процедур составила 508 млн рублей, 170 млн — экономия расходов депутатов в регионах, 62 млн — уменьшение командировочных расходов. Помимо этого, 109,5 млн рублей удалось сэкономить по фонду оплаты труда.

«До конца года экономия вырастет до 1 млрд 314 млн рублей», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Хм! Обычно губернаторов за неосвоение выделенных в бюджете средств сильно наказывают. А депутаты, выходит, выделяют на свою деятельность средства, которые им на самом деле не нужны, и без них прекрасно обходятся.

А.Б.



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