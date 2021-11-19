Государство потеряло больше 80% российского леса

Россия не имеет достоверных сведений о состоянии более чем 80% лесных массивов на своей территории, хотя и занимает первое место в мире по их площади. Такие данные приводит международная консалтинговая компания Boston Consulting Group в докладе «Неразведанное богатство: почему для России важно осознать подлинную ценность лесов».

«По состоянию на 2020 год данные о 84,4% российских лесов недостоверны», — цитирует РИА Новости исследование BCG: отсутствует учет 9% площади и 39% запасов леса.

«Однако, даже по текущим оценкам, на территории России находится более 20% лесов планеты стоимостью в диапазоне от 4 до 17 триллионов долларов, что даже по нижней границе сопоставимо со стоимостью российских нефтяных запасов (6,4 триллиона долларов)», — оценивает BCG.

Схожие данные о хаосе в лесной отрасли в прошлом году опубликовала Счетная палата. Данные по 84% леса в государственных базах лесоустройства имеют давность больше 10 лет и не могут считаться достоверными.

Помимо этого, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов, равно как и достоверная информация об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране, отмечали в СП.

Особенно плачевно обстоят дела в Сибири и на Дальнем Востоке, по оценке ведомства, отсутствуют актуальные данные о состоянии 93,3% и 96,6% лесного фонда соответственно.

Площадь «потерянных» для госучета лесов сравнима с территорией Бразилии. Это 967 млн гектаров при общей площади лесных массивов в 1,145 млрд га, по данным Рослесхоза.

Результатом недоучета становится незаконная рубка, масштабы которой также достоверно неизвестны.

«На протяжении последних 10 лет сохраняется количество случаев незаконных рубок в пределах 16-17 тыс. единиц в объеме 1,3 млн кубических метров в год. Сумма нанесенного ущерба — в среднем 11-12 млрд рублей ежегодно», — писала Счетная палата в декабре прошлого года.