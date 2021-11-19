Не ковид, а алкогольный цирроз печени

Ведущая детской передачи «АБВГДейка», участница программы «Танцы со звездами» и танцовщица Кристина Асмаловская умерла от цирроза печени, а не от коронавируса, как предполагалось ранее.

Причину смерти 41-летней ведущей раскрыла газета «Известия».

По информации издания, телеведущая умерла от цирроза печени, а не из-за вызванных коронавирусом осложнений.

По словам собеседника газеты, COVID-19 обострил хроническое заболевание, которое возникло на фоне злоупотребления спиртными напитками.

Это, на самом деле, еще более печально – ковид можно прозевать, а вот алкоголизм… Но всем плевать. Бухает и бухает. Маску же носит…

А.Б.