США могут не признать Путина в 2024 году

В палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об «обнулении» сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.

Вторым соавтором проекта выступил республиканец Джо Уилсон.

То есть и республиканцы, и демократы в этом, в общем, едины.

Конечно, можно говорить о вмешательстве в наши внутренние дела, и довольно грубом. Мы еще не выбрали Путина в очередной раз, а нам уже указывают.

А с другой стороны - сами-то мы много имеем возможностей вмешиваться в свои внутренние дела? Как "ельцинскую" конституцию пропихнули на фоне дымящегося Дома Советов, так и "путинскую" протащили "старым солдатским способом".

По существу-то мы просто без конституции живем. Никто ее вообще не исполняет и даже не думает. Исполняться будет только одна статья - об "обнулении". Вот ее-то никто не посмеет нарушить! А остальные - что они есть, что их нет... Вот - высшая форма власти народа - это референдум. Вот только ни одного референдума с тех пор, как появилась эта статья конституции, провести не дали. Даже "путинскую" конституцию принимали каким-то особенным волеизъявлением, но не референдумом.

Ясное дело, американцам это не нравится. Ведь мы же мировая держава - во всяком случае, в этом пытаемся убедить и самих себя, и весь окружающий мир. А значит - наши внутренние дела не совсем наши внутренние. Мы же следим за выборами американского президента - понимаем, что нас это тоже касается...

Вот и американцев касается, что после 7 мая 2024 года президентом России по-прежнему будет Путин. А кто-то сомневается?

А.Б.