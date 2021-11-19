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Московский листок

США могут не признать Путина в 2024 году

Опубликовано 19.11.2021 в разделе комментариев 5

путин цензура выборы кремль
США могут не признать Путина в 2024 году

В палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об «обнулении» сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.

Вторым соавтором проекта выступил республиканец Джо Уилсон.

То есть и республиканцы, и демократы в этом, в общем, едины.

Конечно, можно говорить о вмешательстве в наши внутренние дела, и довольно грубом. Мы еще не выбрали Путина в очередной раз, а нам уже указывают.

А с другой стороны - сами-то мы много имеем возможностей вмешиваться в свои внутренние дела? Как "ельцинскую" конституцию пропихнули на фоне дымящегося Дома Советов, так и "путинскую" протащили "старым солдатским способом". 

По существу-то мы просто без конституции живем. Никто ее вообще не исполняет и даже не думает. Исполняться будет только одна статья - об "обнулении". Вот ее-то никто не посмеет нарушить! А остальные - что они есть, что их нет... Вот - высшая форма власти народа - это референдум. Вот только ни одного референдума с тех пор, как появилась эта статья конституции, провести не дали. Даже "путинскую" конституцию принимали каким-то особенным волеизъявлением, но не референдумом.

Ясное дело, американцам это не нравится. Ведь мы же мировая держава - во всяком случае, в этом пытаемся убедить и самих себя, и весь окружающий мир. А значит - наши внутренние дела не совсем наши внутренние. Мы же следим за выборами американского президента - понимаем, что нас это тоже касается...

Вот и американцев касается, что после 7 мая 2024 года президентом России по-прежнему будет Путин. А кто-то сомневается?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7928 написал 19.11.2021 11:53
разве сионизм планирует сохранить Россию до 2024 ?
идет массовое уничтожение русского народа - без русских России не будет?
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Нам не нужны президенты. Нам нужны Генсеки.
-Что это?! написал 19.11.2021 11:53
Которые избираются на съездах партии.
И партия должна быть одна. Но, не "едро".
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(без названия)
Федя- злой написал 19.11.2021 11:50
Да с прибором в Кремле кложили на мериканьские решения! Вон Навальный, думал, что перетерев с мировыми главами стал неприкосновенным?! Где теперь живет Алеша? Не тешьте себя пустыми надеждами, пущай их вьюноши питают.
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(без названия)
ДЬЯК написал 19.11.2021 11:37
Вообще то российская конституция и так содрана в основном с американской.Чего им,американцам еще надо.А насколько интересно,легитимна конституция США?Ведь эта страна-просто мятежные английские колонии.Потому,может нам вообще не признавать США как государство.
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Кто их будет спрашивать?
Мурлык написал 19.11.2021 11:25
Не признают нашего, тогда мы не признаем США как единое государство. Будем признавать Аляску и Калифорнию отдельными государствами! Вот! Али еще что придумаем.
На каждую глупость и наглость всегда найдется свой ответ. Вот такой им всем привет.
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