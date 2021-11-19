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Московский листок

Граната против жильцов общежития

Опубликовано 19.11.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

граната общежитие мостелефонстроя в солнцево
Граната против жильцов общежития

Похожий на гранату предмет был обнаружен в общежитии Мостелефонстроя, расположенном на улице 50 лет Октября в столичном районе Солнцево. Всех людей, находившихся в здании, эвакуировали. Инцидент произошел по адресу: улица 50 лет Октября, д. 5, корпус 1. Прибывшие на место происшествия саперы и сотрудники полиции подтвердили, что граната боевая.

Напомним, в 2019 году общежитие было передано в собственность города и с тех пор Департамент городского имущества пытается различными способами избавиться от жильцов.

Часть жителей дома была расселена, на остальной, по всему, решили сэкономить. Сначала жителям разрешили подавать на соцнайм, но потом оказалось, что вторая часть жителей дома своих жилищных прав чудесным образом лишилась. Подтверждающих документов на вселение у многих жителей нет (надёжно исчезли в бывшей УК), а сам ДГИ на пару с БТИ устроили путаницу с кадастровыми номерами комнат. Неправильная нумерация также стала препятствием для оформления соцнайма. Вместо устранения собственных ошибок Департамент и Бюро гоняют жильцов от одних дверей к другим. Жители перестали получать квитанции на оплату. В дом были направлены рабочие, которые начали проводить в здании капитальный ремонт, создавая тем самым невыносимые условия для проживания.

Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, вызывали полицию — в итоге строительные работы временно прекращались. В очередной раз работы возобновились 19 ноября. Жильцы снова начали жаловаться. И вот — граната.

Что это? Просто случайно забытая вещь или новый метод выживания людей из дома? Начало широкомасштабной провокации, которая пойдет по принципу — сапёры приехали, выгнали всех из дома по поводу, по которому особо и не возразишь, а потом жильцы не смогли войти обратно?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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1581 написал 19.11.2021 15:33
а ипотеку взять?
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