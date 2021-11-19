В Германии отказалась принимать беженцев с границы Беларуси и Польши #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Володин заявил, что депутаты сэкономили 740 миллионов https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Заболеваемость снижается, но растет https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Лаборатория инновационного центра «Сколково» загорелась в Москве 5 В Германии отказалась принимать беженцев с границы Беларуси и Польши 6 Приключения итальянцев в России-2 7 Между тем, депутат Валуев пожаловался на тяжелый график работы 8 Банк России заявил о рекордной прибыли банков в 2021 году 9 Государство «потеряло» больше 80% российского леса https://forum-msk.org/material/news/1... 10 Не ковид, а алкогольный цирроз печени https://forum-msk.org/material/news/1...



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