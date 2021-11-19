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Московский листок

В Германии отказалась принимать беженцев с границы Беларуси и Польши

Опубликовано 19.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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