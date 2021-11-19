Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Володин заявил, что депутаты сэкономили 740 миллионов https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Заболеваемость снижается, но растет https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Лаборатория инновационного центра «Сколково» загорелась в Москве
5 В Германии отказалась принимать беженцев с границы Беларуси и Польши
6 Приключения итальянцев в России-2
7 Между тем, депутат Валуев пожаловался на тяжелый график работы
8 Банк России заявил о рекордной прибыли банков в 2021 году
9 Государство «потеряло» больше 80% российского леса https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Не ковид, а алкогольный цирроз печени https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|