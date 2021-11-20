Молельни в метро и повсюду

Столичные мусульмане хотели бы открыть молельные комнаты в метрополитене и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан, рассказал в интервью РИА Новости муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Правда, Московский Дептранс не рассматривает возможность создания молельных комнат для мусульман в метро и переговоров по этой теме не ведётся. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в столичном департаменте транспорта: «Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований».

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Вообще как-то мусульмане раньше обходились без молельных комнат в метро, на вокзалах, трамвае и так далее. При том, что мусульмане постоянно живут в Москве примерно 700 лет.

И вообще, несмотря на то, что правило совершения намаза 5 раз в день существует давно, не приходилось видеть раньше, чтоб приверженцы ислама кидались на землю для молитвы в разных неожиданных местах. Вот только в последнее время образовалась эта проблема.

Ислам образовался в раннем средневековье, в определенной среде - вероятно, погонщику верблюдов где-нибудь в древней Аравии ничего не стоило остановиться в любом месте и совершить свою молитву. Для современного человека это проблема.

Скажем, пассажиру метро для этого придется располагаться на полу среди толпы. Или искать специальное место. Ну а если верующий мусульманин - машинист этого поезда метро?

А как мусульманину работать на конвейере или любом производстве с непрерывным циклом?

В реальности множество мусульман работают и машинистами, и пилотами, и рабочими на конвейере. И ничего, как-то строят свои отношения с богом не в ущерб производственному процессу.

Все же мы живем в современном обществе, и не стоит пытаться приспособить, скажем, метро 21-го века под религиозные обряды седой старины. А то придется вскоре создавать отдельные вагоны для мужчин и для женщин, исключающие ваозможность для их тесного соприкосновения в часы пик - вводить отдельные перроны, женские и мужские эскалаторы, да мало ли, что придет в голову...

Никогда в Москве не было на улицах женщин, закутанных с ног до головы, с закрытым лицом, хотя мусульмане, повторю, живут в Москве многие сотни лет. И не думаю, что московские татары из Марьиной рощи были менее религиозны, чем приехавшие в столицу жители Средней Азии.

Вот, приведу картину из моей коллекции, абсолютно подлинную работу 20-х годов прошлого века. Вот так выглядела юная крымская татарка того времени.

Как видите, платок есть, но лицо открыто. И руки открыты, и ноги. И это Крым, где строгость патриархальных предписаний была куда сильней, чем в столице.

И откуда сейчас вся эта архаика?

Впрочем, ясно, откуда - государство объявило себя хранителем консервативных ценностей, имея в виду, видимо, в основном ценности традиционного православия. Тоже, кстати, в основном весьма средневековые - попробуйте реально пожить по Домострою, вам быстро разонравится.

Но свои консервативные ценности есть и у других народов и конфессий. И все они хотят быть в тренде. Правоверные иудеи в меховых шапках и с бритыми тетками в рыжих париках, старообрядцы с бородами до пупа, буддисты, адвентисты, мормоны с целым выводком жен...

И это - открытый список.

Может, зароем метро от греха, а то на всех ведь не угодишь...

А.Б.