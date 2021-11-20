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Московский листок

Набиуллина не хочет отвечать

Опубликовано 20.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #гартунг

Депутат Гартунг задал вопрос Набиуллиной, который она уже слышала и от Делягина, и от Дмитриевой, и на который не дала ответа. Теперь слушайте, что она ответила Гартунгу.

#Госдума, #СоциалЗа, #Гартунг



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