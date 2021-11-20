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Московский листок

Врачей с "неправильными" взглядами хотят лишать дипломов

Опубликовано 20.11.2021 автором в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Врачей с "неправильными" взглядами хотят лишать дипломов

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.

Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально.

***

Такого, кажется, не было даже в самые мрачные времена.

Воино-Ясенецкий, будучи заключенным в лагере, продолжал оперировать в тюремном лазарете - никому даже в голову не приходило лишать его квалификации из-за его взглядов. Как и многие другие врачи в то время продолжали врачевать в тюремных лазаретах. И врачей-вредителей призывали даже казнить на Красной площади, но на их дипломы никто не покушался.

Врач имеет пролное право иметь свою точку зрения, тем более не на политический вопрос, а на вопрос сугубо медицинский - на вакцинацию от ковида. Имеет право и на неправильную точку зрения - истина рождается в спорах. 

Напомню, Петтенкофер не признавал взглядов Пастера, но никому в голову не приходит подвергать сомнению квалификацию отца-основателя современной гигиены, госэкзамен по которой сдает сегодня каждый будущий врач. 

Но у нас, ввиду полного замораживания реального политического процесса, вопрос вакцинации стал политическим. Власть "топит" за вакцинацию, оппозиция - против. Большой пользы гражданам нет ни от одних, ни от других. Все же вакцинация - сугубо медицинский вопрос, и немного экономический - ведь производимых вакцин по-прежнему на всех не хватает... И не "антиваксверы" препятствуют главным образом низким темпам вакцинации, а промышленная деградация страны и разгром системы здравоохранения в предыдущие годы. 

Но в целом неплохо свалить все провалы системы здравоохранения на "антиваксеров" - и репрессировать.

Да, а мой диплом можете забрать хоть сейчас, я им давно не пользуюсь.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Лосев написал 20.11.2021 09:33
Войно-Ясенецкий после возвращения из ссылки получил Сталинскую премию за свои новаторские "Очерки гнойной хирургии". Он был настоящий ученый.... А Гинцбург-кремлевский подпевала и социально опасный фашиствующий ковидобес...
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Это начало конца.
Дядя написал 20.11.2021 09:14
Нам не дипломы нужны,а навыки выживания на войне.Хороший снайпер или пулеметчик,сапер,разведчик и т.д.Когда мы окончательно разделимся и будем смотреть через мушку прицела.
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