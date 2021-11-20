Большая ошибка российских "левых"

Уже многие знают, что КПРФ против обязательной вакцинации https://kprf.ru/party-live/cknews/206054.html Но проблема в том, что и других подзуживает. Но тогда и речь не столько о зюгановцах, и горбатого могила исправит; сколько об остальных левых, и спасая оных от большой ошибки.

То есть, Федот мне друг, но истина дороже. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НУЖНА! Более того, она и должна быть таковой. Если произносить термин "вакцинация" - то и надо подразумевать массовый и быстрый характер, и что без обязательности невозможно. А если бодяга длится черт знает сколько, и с авральными закидонами - это кампанейщина.

И не мудрено. Быстрая, широкая, с научными противопоказаниями, но и технически оснащенная вакцинация приобретает эффект синергии, и когда вирусные цепочки рвутся разом. И вот почему советская медицина была эффективной в иные времена. Именно потому, что применяла эффект комплексности с неотрывной обязательностью. Попробовал бы иной гражданин отказаться от массовой вакцинации в Советском Союзе, получил бы по макушке мигом, и вплоть до уголовной статьи. А чтобы успехи советской медицины мусолить, а ее методы не замечать, это несерьезно.

Следовательно, проблема В ДРУГОМ! Путинский Кремль не способен на настоящую вакцинацию априори, и с графиками по предприятиям и домам, с правильным учетом и соответствующими кадрами, с безостановочными вакцинами и техникой. Но тогда суррогат и получается на выходе. И добровольность тащится за уши, чтобы медленность уколов прикрыла недостаток вакцин с нехваткой штатов; и штурмовщина с кодами и локдаунами протаскивается через черную дверь, чтобы не свалиться совсем уж в пике. Ну, так, всю эту единороссовскую и контрафактную лавочку и надо прикрыть. Вот и вся недолга. А уходить в антивакционный скит - путать причину со следствием.

***

Разговоры о правах человека, и понимаемые индивидуалистически умозрительно, не имеют отношения к реальным правам человека, и коль оный является совокупностью социальных оношений (Маркса с Лениным надо читать, в конце концов).

К примеру, ну а что, давайте не будем ставить светофоры на перекрестках. А вдруг кто-то и проскочит. Ущемляются, понимаешь, права человека. Но, разумеется, аварии немиунемы. Так и с вакцинацией. Якобы зачем обязаловка, если кто-то не заболеет. Ну-ну. Вы мне что-нибудь еще об эмпириокритицизме. А если кто имеет противопоказания на вакцину, - точно также, как не имеет права водить машину, - на то и исключение, подтверждающее правило. И не надо блудить в трех соснах.

Но часть российских левых запуталась, и вместо борьбы кинулась в панику. Мол, если Кремль не может провести должную вакцинацию, то надо поддержать отказников. Неверно! Все ровно наоборот. Если власть не может - ее и ДОЛОЙ! И не использовать такой политический шанс, и когда на ловца сам зверь бежит, просто глупо.

Российский народ поддержит политику социалистической революции, единственно способной провести научную вакцинацию, несмомненно. Он умнее, чем некоторым кажется. Потому что, еще раз, быстрая, мощная и обязательная вакцинация уничтожит вирусные цепочки везде и сразу. И коль единороссы не могут... в расход. И не просто в расход, а уже с поддержкой всех умных рабочих с трудовой интеллигенцией. И упускать такой шанс, страдая каким-то стокгольмским синдромом попустительства бардаку, даже не столько глупо, сколько импотентно. Ну, зюгановцы разоблачили себя еще раз. А другие-то зачем впряглись?!.. Сокрушаться о тысячах умерших в день, и когда уже ясно, что добровольная вацинация не работает; но при этом выступать против обязательной вакцинации; прямо говоря, мозги нараскорячку.

***

Но пока неверная политика, и даже среди части российских "левых", льет воду на мельницу врагу. Мол, если единороссы не тянут научную вакцинацию - долой саму вакцинацию. Но это чушь! Если единороссы не тянут - долой самих единороссов. А вот это верно.

Проблема не в том, что обязательная вакцинация не нужна. Разумеется, она нужна в силу большой эффективности. А проблема в том, что под ней понимать! Если понимание правильное, то и бояться нечего.

К примеру, если единороссы развалили медицину с механизмом вакцинаций, то этот механизм и надо восстанавливать с соответствующей революцией. Во-первых, уже очевидно, что надо восстанавливать районный уровень. А то откройте структуру своего муниципалитета, и не найдете отдел здравоохранения. Абсурд. Должен быть районный (и даже коммунальный) уровень медицины с опытными участковыми и умелыми фельдшерами, знающими подопечных вплоть до реальных противопоказаний; но тогда и материально-техническая база для вакцинации остальных на ходу. Денег на это - море! Подумаешь-ка, Сечин не построит очередной особняк, или не купит очередной самолет. Вот трагедия-то.

Но более того, вся система буржуазного "независимого местного самоуправления" настолько мерзкая, что нет слов. Кстати, почему само понятие "муниципалитет" не подходит для социалистической демократии, и лучше бы заменить советским районом с коммунами. Потому что так называемый муниципалитет - клапан в одну сторону. Как налоги драть "наверх" - почему-то независимость местного самоуправления исчезает. А как снабжать низы - нет-нет, вы самостоятельные, и выкручивайтесь сами. Дикость.

Народная власть должна быть одна, она же единственная, и булгаковская рыба вспоминается все время. (Кстати, какая-то испуганно реакционная дрянь лезет до сих пор, и когда Булгаков-Зощенко-Есенин сотоварищи записываются во враги народа. Чушь несусветная. Оные и не думали о реставрации упоротого царизма. А вот об извращениях бюрократического централизма писали, что и хорошо. Но об этом по оказии.) То есть, власть должна быть не только "сверху-вниз", но и "снизу-вверх." Низовой уровень должен не только отдавать, но и получать. Тогда причем тут какое-то разделение?!.. Сумасшедший дом. Следовательно, советский район и будет таким же уровнем государственной структуры, как субъект федерации и федеральный центр. Не только с соответствующими обязанностями, но и с соответствующими правами, и в виде медицинских мощностей в том числе.

Да взять тех же учителей с силовиками, и важная роль которых в стратегии вакцинации налицо. Силовики обеспечивают карантин; педагоги обеспечивают здоровый образ жизни с иммунитетом. Поэтому борьба с вирусом - это комплексная война. В частности, очень даже возможно, что вирусов будет еще пруд пруди. И механизм обязательной вакцинации должен быть отработан точно также, как угроза военного нападения.

Ан нет, единороссовская импотенция и вылазит наружу, и в виде насквозь эксплуататорской "независимости местного самоуправления". К примеру, номинально учителя государствнные служащие. Но по экономическому факту сброшены на муниципальные бюджеты, и якобы по причине "самостоятельности" последних. Получается ловкий финт Кремля, и когда низовой бюджет опустошается сначала на содержание учителей, а уже недостающая разница покрывается трансфертами. Следовательно, чем низовой уровень работает лучше с соответствующим бюджетом, тем для него же и хуже, потому что трансферт будет уменьшаться. Но должно быть все ровно наоборот! Федеральные деньги на оклады учителей должны приходить СРАЗУ, СНАЧАЛА И ПОЛНОСТЬЮ. А уже низовой бюджет захочет, может и выдать надбавки. И тогда эффективная работа местного уровня действительно на свою пользу.

Ну, так, если будет четкая и единая государственная структура с равными правами и обязанностями, и в образе Верховного Совета-советских республик-советских районов, никуда не денешься. Сначала федеральные деньги и придут на федеральные функции, как и прописано в конституции - а уж потом низовые надбавки. Ан нет, и пока нынешнее "разделение властей" высасывает кровь! Поэтому нищие учителя не блещут талантами и энергией, здоровый образ жизни постольку-поскольку, добровольность не работает, вакцинация буксует. Капитализм, ядрена вошь.

А вот с силовиками другая крайность. Якобы странное дело; и силовики такие же государственные служащие, как и учителя; но получают деньги сразу из федерального бюджета. Ну, так, вот вам и классовая сущность "местной независимости". Таких ребят злить опасно. Но кризис с последующей революцией просачиваестя не мытьем, так катанием. Если плодить федеральных силовиков миллионами по причине развала нормальной демократии, то и расходы не удержать от инфляции при нынешнем монополизме. Поэтому, вона, полицаям хоть и компенсируют частично, но армейцам уже задерживают. Да и те же жены-педагоги или родители-пенсионеры живут в одной квартире - и поэтому фактическая скудость семейного бюджета распологает к мелкой коррупции с саботажем должного карантина. И даже, как это не удивительно для некоторых критиков, многие силовики делают это не от хорошей жизни. А если будет перспектива честного и обеспеченного труда, то очень многие из них плюнут на всю эту тошниловку, и поддержат прогресс обязательно.

Вот и выходит, что только советская демократия уничтожает все эти перекосы и провокации. Но тогда массовая вакцинация будет реальной. И не мудрено. Комплексная медицина вплоть до районного уровня - это раз! Общественный авторитет эпидемиологического образования и здорового образа жизни в результате реального статуса педагогов - это два! И твердый и ответственный карантин силовиков с нормальным семейным бюджетом, социальным престижем и равным распределением нагрузки - это три!

Поэтому всеобщая и эффективная вакцинация с гигантской пользой для экономики по причине снятия локдаунов, - и социалистическая революция с модернизированным СССР, - абсолютно одно и то же. Цель и метод. Содержание и форма. И не использовать этот козырь против единороссов... то ли идиотизм, то ли предательство.

***

Даже внесистемные либералы наподобие навальнистов понимают ситуацию лучше. Они горой за прогресс и широкую вакцинацию. А так назыаемые левые - фактические реакционеры. Авось, и с божьей помощью, и на что зюгановцы большие любители, обойдется. Ну, давайте уйдем в леса от потребностей обязательной вакцинации типа староверов-отказников, и будем дегтем умываться, дымом греться. Нонсенс.

Ум за разум зашел. Наподобие, если русская баба ослабела путем единороссовского недуга, то и рожать не надо, а только помирать. Чепуха. Русскую бабу надо накормить, одеть, дать лекарства, освободить от единороссовского вампира и выдать замуж за социалистического Ваню-молодца - но рожать здоровых и вакцинированных детей надо непременно. Более того, рожать НЕ РАЗ И НЕ ДВА. Очень даже вероятно, что вся эта вирусная вакханалия ничто иное как третья мировая война, и коль в открытую бомбить уже обоюдоопасно. А раз так, новые вирусы-штаммы, и еще более худшие, не только не исчезнут, а повалят валом. И что, "добровольность" справится со всем этим?!.. Да вы что, рехнулись вконец. Уже без обязательной армии вакцинации не обойтись, и кто создаст такой первый и мощный механизм, тот и выиграет.

А пока, и вместо того чтобы возглавить массы с соответствующим образованием, "левые" идут на поводу у мелкобуржуазных слоев особенно, и потакая реакционной бредятине "авось проскочу". Ну, с зюгановцами все ясно, и даже вполне возможно, единороссы и платят им за такую провокацию. А другие-то с какого бодуна запутались в трех соснах?!.. Риторический вопрос. Поэтому, разумеется, речь идет о большой ошибке, и то мягко говоря.

Но хуже того, если не нужна обязательная вакцинация - то и не нужна социалистическая революция, единственно способная ее осуществить. Не нужен модернизированный СССР. Вот "спасибо". И остается не расти, а вымирать. Бред, не имеющий никакого отношению ни то что к социализму, а вообще к левому движению.