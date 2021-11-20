Михаил Делягин сегодня избран президентом Союза профсоюзов России

Депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин в субботу, на внеочередном съезде избран Президентом Союза профсоюзов России (СПР).

Выступление М.Г.Делягина с оценкой экономической ситуации в стране и местом в ней профсоюзов в записи будет дано позднее (на Социал За и на ФОРУМе.мск), вкратце же он отметил, что положение наемных работников в стране с изменением экономических условий стало заметно ухудшаться даже по сравнению с предыущими, не слишком благополучными периодами.

Даже технический прогресс и рост производительности труда привел не к росту, а, наоборот, к резкому сокращению рабочих мест, и теперь даже квалифицированный и ценный работник не может быть спокоен - его легко могут уволить и заменить, поскольку за воротами предприятий оказалось немало таких же квалимфицированных и ценных работников.

Олигархия сбрасывает с себя социальные обязательства, переводя в массовом порядке работников на аутсорсинг. У трудящихся остается все меньше и меньше способов давления на собственников с целью улучшить свое положение.

В таких условиях особое внимание партий, считающихся левыми, к своей классовой базе - это насущная потребность.

Делягин пришел в СПР не один, на съезде был назначен секретарем по связям с общественностью и СМИ Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск, а управляющим делами СПР стал Сергей Саматов.