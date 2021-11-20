Михаил Делягин сегодня избран президентом Союза профсоюзов России

Депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин в субботу, на внеочередном съезде избран Президентом Союза профсоюзов России (СПР).
Выступление М.Г.Делягина с оценкой экономической ситуации в стране и местом в ней профсоюзов в записи будет дано позднее (на Социал За и на ФОРУМе.мск), вкратце же он отметил, что положение наемных работников в стране с изменением экономических условий стало заметно ухудшаться даже по сравнению с предыущими, не слишком благополучными периодами.
Даже технический прогресс и рост производительности труда привел не к росту, а, наоборот, к резкому сокращению рабочих мест, и теперь даже квалифицированный и ценный работник не может быть спокоен - его легко могут уволить и заменить, поскольку за воротами предприятий оказалось немало таких же квалимфицированных и ценных работников.
Олигархия сбрасывает с себя социальные обязательства, переводя в массовом порядке работников на аутсорсинг. У трудящихся остается все меньше и меньше способов давления на собственников с целью улучшить свое положение.
В таких условиях особое внимание партий, считающихся левыми, к своей классовой базе - это насущная потребность.
Делягин пришел в СПР не один, на съезде был назначен секретарем по связям с общественностью и СМИ Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск, а управляющим делами СПР стал Сергей Саматов.
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Дон Хуан написал 20.11.2021 17:35
Дон Хуан написал 20.11.2021 17:24
Дон Хуан написал 20.11.2021 17:14
Дждлдджлд написал 20.11.2021 17:08
Мишаня, спецом для тебя еще раз:
Прогресс, как процесс развития производительных сил, имеет своей конечной целью ликвидацию производственных отношений в принципе.
В ПРИНЦИПЕ.
Т.е., оный прогресс направлен на полное исключение экономической составляющей из взаимоотношений Вида, в т.ч. - как некоей "производственной общности".
но, ясен пень, еще не завтра, - вам с г-ном Барановым пооттопыриваться хватит
во главе "Союза профсоюзов России" написал 20.11.2021 17:01
Хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха