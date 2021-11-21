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Московский листок

Российскую пенсионную систему признали одной из худших в мире

Опубликовано 21.11.2021 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Российскую пенсионную систему признали одной из худших в мире

Российская пенсионная система, пережив две реформы за последние 10 лет, остается одной изсамых неэффективных в мире. К такому выводу пришли эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ежегодном докладе Pension Markets in Focus, сделанном на этой неделе, отмечается, что средняя реальная доходность пенсионных накоплений российских граждан оказалась равна практически нулю. А инвестирование пенсионных денег в РФ принесло всего 0,2% годовых.

Результат хуже в мире показали лишь 5 стран из 70, охваченных исследованием. Это Австралия (-0,1%), Таиланд (-0,8%), Чехия (-1,2%), Польша (-4,4%) и Суринам - латиноамериканская страна, переживающая гиперинфляцию и коллапс национальной валюты.

«Накопленным итогом за последние пять лет собранные с россиян пенсионные взносы приносили всего 2% средней годовой реальной доходности - на уровне Косово и Албании. При этом Россия оказалась едва не единственной страной в мире, где пенсионные накопления вообще не инвестируются в иностранную валюту, что делает их беззащитными перед девальвацией рубля», - говорится в сообщении экспертов ОЭСР.

Для сравнения: в Южной Африке и Израиле в иностранные активы вложено больше 20% пенсионных денег, в Швейцарии и Колумбии - более 40%, а в Словакии, Нидерландах и странах Прибалтики за рубеж инвестировано больше 80% пенсий.

По данным Пенсионного фонда, средняя страховая пенсия в 2021 году составит 16296 рублей, или 31% от средней зарплаты. Это ниже минимального порога, рекомендованного Международной организацией труда (40%). В 2022 году, согласно проекту бюджета ПФР, средняя страховая пенсия увеличится на 819 рублей, до 17115 рублей.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7928 написал 21.11.2021 00:55
у режима карлика в помощь есть коронавирус и гинсбурги - скоро пенсию выплачивать будет некому, кроме депутов и соловьевых?
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