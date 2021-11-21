Мысли о российской госпропаганде

Даже пять минут новостей на госканалах способны своей абсурдностью выбесить нормального человека. Российская госпропаганда с торжественностью присущей хронике Третьего Рейха подает новости, демонстрирующие убогость и бесперспективность жизни россиян. Так дикторы с большим воодушевлением зачитали новость о том, что Путин в заботе о россиянах предложил (распорядился) в следующем году на тысячу повысить уровень прожиточного минимума в стране, который теперь составит 12 654 рубля. Жизнь становится лучше, жизнь становится веселей. Полагаю, что ещё немного и границы стран НАТО будут штурмовать не сирийские, а вологодские и рязанские мигранты.

Пропаганда тем временем запугивает население бомбардировщиками НАТО, летающими около границ, и одновременно демонстрирует российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», готовую нанести удар по врагам. Они бы ещё объяснили, зачем НАТО воевать с Россией, а России с НАТО, когда российские рынок открыт для свободного движения товаров и капиталов, экономически НАТО давно уже внутри России, владеет целыми отраслями, выводит прибыли и дивиденды, обогащаясь само и обогащая высших российских чиновников.

Что внутри России россиянам защищать от НАТО, когда оно давно уже на каждом углу? Нравственность и семейные ценности, отвечает нам телевидение. Они хотят напасть на Россию, чтобы сделать нас геями, а папу с мамой заменить родителем номер один и номер два. Других причин для войны не видно. А защищает нас от нашествия западных геев президент Путин, которого россияне должны всячески поддерживать. Так себе пропаганда, если честно.

Людям всё больше становится очевидно, что проблема с Западом не у России, а у Путина и его окружения. На Западе не без некоторых оснований полагают, что Путин занимается международным бандитизмом и шантажом, причем в масштабах, явно не соответствующих экономическому весу России и её объективным потребностям в такого рода мероприятиях.