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Московский листок

Ещё немного, и границы стран НАТО будут штурмовать не сирийские, а вологодские и рязанские мигранты

Опубликовано 21.11.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Ещё немного, и границы стран НАТО будут штурмовать не сирийские, а вологодские и рязанские мигранты

Мысли о российской госпропаганде

Даже пять минут новостей на госканалах способны своей абсурдностью выбесить нормального человека. Российская госпропаганда с торжественностью присущей хронике Третьего Рейха подает новости, демонстрирующие убогость и бесперспективность жизни россиян. Так дикторы с большим воодушевлением зачитали новость о том, что Путин в заботе о россиянах предложил (распорядился) в следующем году на тысячу повысить уровень прожиточного минимума в стране, который теперь составит 12 654 рубля. Жизнь становится лучше, жизнь становится веселей. Полагаю, что ещё немного и границы стран НАТО будут штурмовать не сирийские, а вологодские и рязанские мигранты.

Пропаганда тем временем запугивает население бомбардировщиками НАТО, летающими около границ, и одновременно демонстрирует российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», готовую нанести удар по врагам. Они бы ещё объяснили, зачем НАТО воевать с Россией, а России с НАТО, когда российские рынок открыт для свободного движения товаров и капиталов, экономически НАТО давно уже внутри России, владеет целыми отраслями, выводит прибыли и дивиденды, обогащаясь само и обогащая высших российских чиновников.

Что внутри России россиянам защищать от НАТО, когда оно давно уже на каждом углу? Нравственность и семейные ценности, отвечает нам телевидение. Они хотят напасть на Россию, чтобы сделать нас геями, а папу с мамой заменить родителем номер один и номер два. Других причин для войны не видно. А защищает нас от нашествия западных геев президент Путин, которого россияне должны всячески поддерживать. Так себе пропаганда, если честно.

Людям всё больше становится очевидно, что проблема с Западом не у России, а у Путина и его окружения. На Западе не без некоторых оснований полагают, что Путин занимается международным бандитизмом и шантажом, причем в масштабах, явно не соответствующих экономическому весу России и её объективным потребностям в такого рода мероприятиях.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7928 написал 21.11.2021 01:01
США намерены держать карлика президентом до 2024 ?
типа - карлик нам очень нужен до 2024, а вы - русский народ - терпите и вымирайте под режимом?
три мировых эпицентра звериного сионизма - белый дом, сраиль и рублевка ?
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