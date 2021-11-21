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Московский листок

Россия – лидер свободного мира

Опубликовано 21.11.2021 в разделе комментариев 6

церковь рпц кирилл
Россия &#8211; лидер свободного мира

Патриарх Кирилл, после вручения ему ордена св. Андрея Первозванного по случаю 75-летия, назвал Россию лидером свободного мира, страной, которая не поддается даже самому мощному влиянию извне.

"Россия, внимательно послушайте, - лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна, это реальный факт. <...> Мы свободные от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешен", - сказал он в субботу в ходе большого интервью на телеканале "Россия-1", приуроченном к его юбилею.

Патриарх подчеркнул, что Россия может быть примером для других стран. "У нас много проблем, но эти проблемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость божья».

Нет, это не милость божья, - это божья роса, которая освежила взгляд предстоятеля на текущую политику.

Рост состояния олигархов на 65 миллиардов долларов и рост прожиточного минимума на 273 рубля – это не противоречие. Это так, временное недоразумение…

Свободный мир, как я понимаю – это Северная Корея, Сирия и Центрально-Африканская республика? Вот Афганистан еще подтягивается… Жалко, не православные все…

Обязательно Навальному передайте, а то, поди, не знает, насколько он свободен.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Длдджжшдлж написал 21.11.2021 11:57
не тема
Г-н главред, где сурковщина? - эттж глубинней, нежели блеяние отставной козы барабанщика, - эт типо вИдение грядущего.
...
дудаевская группа ликования протрясла нипадеццки - "кристаллизация энтропии", - физика, панимайш, борьбы с социальным хаосом, который нииииотчиго низавист ну ниразу
...
(в кач.преамбулы срача)
Интернационал есть высший формат существования правящих элит, где соединяются все их интересы, сосредоточены все их возможности, где концентрируются все их силы и где правящие элиты организованы именно как Глобальная Власть, а не как конгломерат суверенностей или как многополюсный центрострим.
В д.к.ист.мом.имеет место быть крах финансового интернационала.
Переформатирование глобальной системы власти предполагается реализовать в режиме управляемого хаоса. Основной вопрос - способность операторов процесса сделать это: система пусть и суммирует, но без обратной связи - усредняет. А качество человеческого материала планетарных грязе-князей см.по кремлинам. Но смена доминант неибежна, ибо закономерна: "Кто владеет информацией, тот владеет миром" - аксиома Информационной Эпохи. Именно поэтому фининтерн уступает место интелинтерну и именно поэтому весь криптоинтерн так отчаянно борется за контроль над информационными потоками, пытаясь сохранить свои позиции в Новом Формате, т.е. - свою "знатность по годности".
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(без названия)
Трикстер написал 21.11.2021 11:30
Во всех значимых для жизнедеятельности страны сферах
идет неуклонная деградация и чем хуже дела, тем помпезнее пропаганда.
Одно, заявленное с высоты престола, непоколебимо:
Пересмотра итогов приватизации не будет (для правильных пацанов).
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(без названия)
рс написал 21.11.2021 11:24
Лицемер поздравил фарисвя.... Их "рассуждения" о свободе, духовности и счастье звучат более пошло, чем пьяная матерная брань возле пивнушки....
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(без названия)
Свеклохреновод написал 21.11.2021 11:17
Если русским нравится происходящее, а по всей видимости это так, иначе протесты и бунты, коих не наблюдается, то Россия действительно лидер свободного от влияния извне держава.
Имеют место быть экономические проблемы, но если в России появится мощное экономическое производство, то все будут появляться в Москве на поклон, дело за малым. Вперед Россия!
Кубик Рубика очень полезное изобретение, но никто не приезжает на поклон в Будапешт, к примеру.
Что до неравенства, то оно везде, и главное замутить что-нибудь. Оппозитный нейтронный двигатель, покорить планету 43екув в созведии Псов и отправить туды всех не русских и не православных.
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(без названия)
Тихие написал 21.11.2021 11:15
Лживая, шулерская Шобла убийц и воров! К ответу!
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(без названия)
стоик7928 написал 21.11.2021 10:55
Это троцкий сказал????
"Русский народ нам нужен лишь как навоз истории. Россия - наш враг. Она населена злыми бесхвостыми обезьянами, которых почему-то называют людьми&#8230; Нет ничего бездарней и лицемерней, чем русский мужик. Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры мира из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, то раздавим Россию и на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма, станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния&#8230; А пока наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию - офицеров, академиков, писателей!&#8230;"????????
Или это фальшивка????
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