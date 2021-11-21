Россия – лидер свободного мира

Патриарх Кирилл, после вручения ему ордена св. Андрея Первозванного по случаю 75-летия, назвал Россию лидером свободного мира, страной, которая не поддается даже самому мощному влиянию извне.

"Россия, внимательно послушайте, - лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна, это реальный факт. <...> Мы свободные от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешен", - сказал он в субботу в ходе большого интервью на телеканале "Россия-1", приуроченном к его юбилею.

Патриарх подчеркнул, что Россия может быть примером для других стран. "У нас много проблем, но эти проблемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость божья».

Нет, это не милость божья, - это божья роса, которая освежила взгляд предстоятеля на текущую политику.

Рост состояния олигархов на 65 миллиардов долларов и рост прожиточного минимума на 273 рубля – это не противоречие. Это так, временное недоразумение…

Свободный мир, как я понимаю – это Северная Корея, Сирия и Центрально-Африканская республика? Вот Афганистан еще подтягивается… Жалко, не православные все…

Обязательно Навальному передайте, а то, поди, не знает, насколько он свободен.

А.Б.