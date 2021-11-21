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Московский листок

Президент Болгарии назвал Крым частью России

Опубликовано 21.11.2021 в разделе комментариев 3

крым история
Президент Болгарии назвал Крым частью России

Уже во второй раз за два дня президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским полуостровом. Однако теперь политик заявил, что территория была аннексирована, но «драмы никакой нет».

Накануне украинский МИД вызвал болгарского посла в Киеве из-за высказывания президента о принадлежности полуострова.

Румен Радев отказался опровергнуть свои слова о Крыме после протеста МИД Украины.

Однако Радев добавил, что Крым был «незаконно аннексирован» Россией.

«Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал болгарский лидер.

Естественно, украинский МИД устроил настоящую истерику, после которой надо уже украинского посла в Софии вызывать в болгарский МИД.

Ну а если подумать – ведь и Болгария возникла после аннексии Россией части территории Османской империи. И что теперь?

Да ведь и Украина возникла аналогичным образом. И вот ее территорию точно надо вернуть прежним владельцам – Турции, Польше и Литве…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Тьфу как написал 21.11.2021 11:29
Купленный кремлевским, Паразитом- Ворюгой!
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Свеклохреновод написал 21.11.2021 11:19
Следующий Киев, потом София, а Румыния сама попросится, ибо сила в русской правде.
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стоик7928 написал 21.11.2021 11:02
Крым был, есть и будет славянским и никогда сионистским?
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