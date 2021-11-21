Президент Болгарии назвал Крым частью России

Уже во второй раз за два дня президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским полуостровом. Однако теперь политик заявил, что территория была аннексирована, но «драмы никакой нет».

Накануне украинский МИД вызвал болгарского посла в Киеве из-за высказывания президента о принадлежности полуострова.

Румен Радев отказался опровергнуть свои слова о Крыме после протеста МИД Украины.

Однако Радев добавил, что Крым был «незаконно аннексирован» Россией.

«Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал болгарский лидер.

Естественно, украинский МИД устроил настоящую истерику, после которой надо уже украинского посла в Софии вызывать в болгарский МИД.

Ну а если подумать – ведь и Болгария возникла после аннексии Россией части территории Османской империи. И что теперь?

Да ведь и Украина возникла аналогичным образом. И вот ее территорию точно надо вернуть прежним владельцам – Турции, Польше и Литве…

А.Б.