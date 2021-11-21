Самая архаичная власть оказалась самой умной и порядочной

Разумеется, самой умной, даже так – «интеллектуально развитой», является власть правительства А.Г. Лукашенко и Правительства Швеции. Почему? Потому, что они оказались способны понять, что именно говорят врачи и медицинские специалисты, а поскольку многие специалисты говорили прямо противоположное, то эти правительства оказались способными ЛИЧНО оценить значимость доводов всех сторон и принять правильное решение. Члены правительств и парламентарии остальных стран мира оказались унылым и тупым говном, способным только верить распиаренным «гениям», без малейшей способности понять, а что эти «гении» вещают?

Вот в США распиарен как великий инфекционист доктор Фаучи, значит президент вместе с дебилами Конгресса и Сената обязаны тупо исполнять то, что этот негодяй вещает, и ещё и приговаривать, что «так требует наука», возводя в ранг всей «науки» единственного негодяя. Типа, а как мы, тупые политики, не способные ничего понять в вирусологии, можем не поверить великому Фаучи?

Вот в Германии распиарен как великий вирусолог доктор Дростен, значит бедная тётка во главе немецкого правительства и дебильные депутаты Бундестага обязаны тупо исполнять то, что этот негодяй вещает, и ещё и приговаривать, что «так требует наука», делая всей наукой единственного негодяя. Типа, а как мы, тупые политики, возглавляемые тупой бабой, не способные ничего понять в вирусологии, можем не поверить великому Дростену?

И я даже не знаю, как отнестись к документу, появившемуся 1 ноября этого года из… раввинского суда Нью Йорка. Блин! Из раввинского суда!

Обратите внимание на то, как раввины используют не только свои святые писания, но и научную терминологию – я просто восхищён! Правда, среди этих раввинов есть реальный врач, но ведь и в толпе обезумевших от алчности медицинских мерзавцев России тоже есть честные и умные врачи, но кто их слушает?

А раввины, как сообщает ИА «Красная весна», предварительно выслушали как сторонников, так и противников вакцинации – тех, кого отказались слушать власти США, кого глушат СМИ и YouTub, и выслушав всех, приняли личное решение (не выделяю курсивом для удобства чтения):

«Мы, нижеподписавшиеся, собрались вместе, чтобы вынести решение относительно новой «вакцины против COVID-19» (которую мы в дальнейшем будем называть «инъекция», «вакцина» или «мРНК», хотя мы хотим включить сюда и вакцину «ДНК аденовирусного вектора»), и мы заслушали свидетельства экспертов в этой области. Мы также заслушали ученых, которые изобрели и изготовили мРНК, которые дали показания о ее действии (большинство врачей в медицинской практике вообще не являются экспертами в этих вопросах, и, исходя из нашего опыта и, как хорошо известно, они просто пересказывают информацию, предоставленную им Национальным институтом здравоохранения (NIH), Центрами контроля и предотвращения заболеваний (CDC) и др.).

Они продемонстрировали нам огромную опасность и вред, присущий этой новой технологии. Они показали нам, как правительственные агентства и фармацевтические компании отрицают этот факт и как они скрывают данные, что очень затрудняет осознание общественностью серьезных побочных реакций и смертности, выпавших на долю стольких людей, получивших инъекции. Мы также узнали, какими способами они скрывают указанную информацию: предотвращая распространение информации о вреде для здоровья и смерти в СМИ или в Интернете.

Мы также слышали свидетельства наших собратьев-евреев, которым был принесен ущерб здоровью или что-то еще хуже, избави Бог, а также о том, как эта инъекция вредна для деторождения и фертильности. И самое главное — мы слышали, что существуют проверенные и простые лекарства, которые успешно справляются с этим заболеванием, однако правительственные органы отрицали это и даже объявили указанные лекарства вне закона, делая всё возможное, чтобы способствовать страху, а не здоровью — несмотря на то, что они сами знали, что эти лекарства действуют.

И теперь они одобрили мРНК и для детей, для которых, — это общеизвестный и общепризнанный факт, — болезнь не представляет опасности, и их намерение состоит в том, чтобы сделать обязательными инъекции детям для посещения ешив (еврейское религиозное учебное заведение) и религиозных школ для девочек, сохрани нас, Боже, от этого.

Представленные доказательства, включающие сообщения об ущербе здоровью, который был непосредственно причинен вакциной, или существующие обоснованные подозрения в том, что ущерб для здоровья вызван вакциной, а также научные знания, свидетельствующие о том, что вакцина причинит или обоснованно подозревается в возможности причинения вреда (пока не будет доказано обратное при помощи адекватного тестирования), вызывает обеспокоенность, выходящую за рамки галахических стандартов.

Таким образом, настоящим мы выражаем свое раввинское решение в соответствии с учением нашей святой Торы — окончательным галахическим постановлением:

1) Абсолютно запрещено вводить или даже способствовать введению этой инъекции детям, подросткам, молодым мужчинам или женщинам; даже если это означает, что правительство не разрешит им посещать ешиву или семинарию, учиться за границей и т. д. Протестовать против этого требования является явным обязательством, и любой, кто может предотвратить насильственную инъекцию нашей молодежи, должен сделать это прямо и решительно.

Вышеупомянутое предостережение дополняет галахически предосудительная природа инъекции: I) из-за ее галахически проблемных ингредиентов; II) в связи с тем, что никто не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный инъекцией, в отличие от большинства других современных медицинских методов лечения и терапии; и III) потому что введение инъекции одному ребенку помогает правительству заставить других детей делать это тоже.

2) Большой вред, по-видимому, причиняется беременным женщинам в результате инъекции (возможно, из-за антител, которые вырабатываются в организме против белка, называемого синцитин-1 или от SM102, или из-за микротромбов, вызванных инъекцией). Общим знаменателем здесь является то, что это вредно для беременной женщины и может считаться нарушением запрета на стерилизацию или предотвращению беременности). Таким образом, им запрещено делать эту инъекцию. Сюда входят все здоровые взрослые детородного возраста — им тоже следует избегать указанной инъекции. (Есть много сообщений о женщинах, у которых кровотечение не прекращается в течение многих месяцев в результате инъекции, что делает невозможным достижение ритуальной чистоты, не приведи Господи. А для мужчин есть много сообщений о том, что инъекция приводит к недостаточной потенции, упаси Господи.)

Существенное последующее подтверждение: нам сообщили, что на этикетке продукта для инъекции Pfizer указано: «Имеющихся данных о Comirnaty, вводимой беременным женщинам, недостаточно для информирования о связанных с вакцинами рисках во время беременности». Нам также сообщили, что CDC проводит исследования, поскольку есть «острая необходимость», по изучению действия вакцин на беременность. Нам также сообщили, что на этикетке продукта Pfizer указано, что вакцина «не оценивалась на предмет канцерогенности, генотоксичности или ухудшения мужской фертильности». Мы считаем, что риски, связанные с этими заявлениями, являются галахически неприемлемыми.

3) Для пожилых людей и престарелых необходимы дальнейшие разъяснения (но, как упоминалось выше, предпринимаются попытки скрыть данные, и в настоящее время трудно добиться точного разъяснения). Однако на практике мы видели случаи «прорывной» инфекции, указывающие на отсутствие существенной разницы между теми, кто получил мРНК, и теми, кто ее не получил. Относительное число пациентов с COVID примерно одинаково в обеих группах.

Это привлекло наше внимание благодаря показаниям адвоката, который внимательно следит за распространением дезинформации, который показал нам, как раскрыть истинную реальность и частоту причинения вреда здоровью и смертности из доступных данных. Следует знать, что большая часть данных, сообщаемых государственными органами, является ложной. Например, смерть от ковида регистрируется как смерть «невакцинированного», если она произошла в течение четырнадцати дней после инъекции. Для краткости мы не будем вдаваться в подробности, но достаточно сказать, что есть и другие примеры такого грубого искажения. Чтобы установить истину и прийти к точным выводам, мы действительно должны изучить этот вопрос глубже — в меру наших возможностей.

С другой стороны, есть много свидетельств причинения вреда здоровью и рисков, в возникновении которых можно обоснованно подозревать инъекцию мРНК взрослым, а также пожилым людям, поскольку мы были свидетелями кончины многих пожилых людей вскоре после инъекции.

Поэтому лучше проявить осторожность и воздержаться от инъекции, а не подвергать опасности свою жизнь действиями, которые могут причинить немедленный и прямой вред. Тем более, что есть и другие методы лечения, которые, как уже упоминалось, действуют и не вредны.

(Также уместно подчеркнуть важность очень раннего начала лечения, которые, как было показано, повышают их эффективность. Кроме того, мы не можем недооценивать важность получения большей информации об истинных фактах — например, путем просмотра свидетельств. Таким образом можно успокоить страх, который охватил очень многих.)

4) Мы слышали свидетельства отдельных лиц и экспертов в области медицины, предполагающих, что беременным женщинам может быть опасно находиться рядом с людьми, которым сделали инъекцию. Это может быть связано с явлением, называемым «вирусовыделение» (shedding), поскольку оно присуще некоторым типам вакцинации и генной терапии, как сказано в руководстве Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о вирусовыделении при генной терапии.

Неясно, относится ли это только к продукту гена (белок-шип) или также к генетическому сообщению (мРНК или аденовирусный вектор). Неясно, как долго может происходить вирусовыделение, то есть как долго получатель инъекции может повлиять на беременную женщину, находясь рядом с ней.

Следовательно, лучше проявить осторожность — настоятельно рекомендуется как минимум дистанцироваться от беременной женщины в течение не менее двух недель после инъекции (хотя некоторые предполагают, что эффект может длиться до десяти месяцев, или даже неопределенно долго).

5) Запрет (Левит 19:14) ставить препятствие перед слепым человеком — то есть помогать или позволять человеку совершить проступок — включает использование поощрения на словах, предложение денежных поощрений или других премий, словесного давления или настоящих угроз для принуждения сотрудников и др. к получению мРНК.

Во всем вышесказанном мы принимали во внимание только трагедии, которые уже постигли членов нашего сообщества, а не долгосрочные последствия, предчувствия и пугающие прогнозы, выраженные во многих свидетельствах, которые мы слышали. Да спасет нас Всевышний. Пусть Он, кто сказал «достаточно» при создании мира, скажет «достаточно» нашим страданиям». https://rossaprimavera.ru/article/da1cc4b2

Про Россию я уж и не говорю, тут и политиков-то нет, так – шайка тупых мерзавцев, дорвавшихся до бюджетных кормушек. Про тупых попов я и не упоминаю – смешно! Куда уж эти бородатым вникать во что-то сложное. Но ведь обидно и за Папу Римского, который в миру получил диплом инженера-химика. Библию в руки взял и сразу отупел?

Ну и как я могу не напомнить, что в Белоруссии против безумия коронавирусной аферы и вакцинации дерутся не попы или ксёндзы, а опять-таки раввин Игаэл Львович Йегуди.

Нет, сам Израиль и тамошние столпы международного еврейства, понятное дело, в передовиках вакцинации, в Израиле этих правительственных убийц еврейского народа поддерживают местные раввины.

Но в отличие от попов и ксёндзов, облизывающих анус патриарху и Папе, раввины, как видите, самостоятельно читают и толкуют свои священные книги, мало этого, некоторые раввины, как видите, способны понять и точные науки.