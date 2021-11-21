53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России

К такому выводу пришла образовательная платформа GeekBrains (входит в экосистему VK, бывшей Mail.ru Group) по итогам опроса пользователей. Исследование проводилось в ноябре, были опрошены более 5 тыс. изучающих ИТ респондентов разного пола и возраста, проживающих в различных городах России.

Из тех, кто хотел бы уехать, 25% сообщили, что хотели бы эмигрировать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, 34% затруднились назвать страну.

В начале этого года Минцифры оценивало дефицит квалифицированных кадров в отечественной ИТ-индустрии в объеме от 500 тыс. до 1 млн человек в год. При этом, по данным «Хабр Карьера», в первом полугодии этого года средняя зарплата ИТ-специалистов в России выросла на 6,2% по сравнению со вторым полугодием 2020 года, составив 120 тыс. руб. В первую очередь росли зарплаты в регионах, теперь среднее значение там — 100 тыс. руб. (плюс 13,7%). Средняя зарплата в Москве выросла на 6,7%, до 160 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 3,8%, до 135 тыс. руб.

«Несмотря на то что зарплаты ИТ-специалистов в России продолжают расти, большое количество специалистов выражают готовность уехать, — обобщает данные опроса гендиректор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек. — При этом мотивацией такого переезда часто является не рост доходов, а нематериальные причины».