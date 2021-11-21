Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России

Опубликовано 21.11.2021 в разделе комментариев 3

мигранты въезд
53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России

К такому выводу пришла образовательная платформа GeekBrains (входит в экосистему VK, бывшей Mail.ru Group) по итогам опроса пользователей. Исследование проводилось в ноябре, были опрошены более 5 тыс. изучающих ИТ респондентов разного пола и возраста, проживающих в различных городах России.

Из тех, кто хотел бы уехать, 25% сообщили, что хотели бы эмигрировать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, 34% затруднились назвать страну.

В начале этого года Минцифры оценивало дефицит квалифицированных кадров в отечественной ИТ-индустрии в объеме от 500 тыс. до 1 млн человек в год. При этом, по данным «Хабр Карьера», в первом полугодии этого года средняя зарплата ИТ-специалистов в России выросла на 6,2% по сравнению со вторым полугодием 2020 года, составив 120 тыс. руб. В первую очередь росли зарплаты в регионах, теперь среднее значение там — 100 тыс. руб. (плюс 13,7%). Средняя зарплата в Москве выросла на 6,7%, до 160 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 3,8%, до 135 тыс. руб.

«Несмотря на то что зарплаты ИТ-специалистов в России продолжают расти, большое количество специалистов выражают готовность уехать, — обобщает данные опроса гендиректор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек. — При этом мотивацией такого переезда часто является не рост доходов, а нематериальные причины».

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
жители бараков
школьники написал 21.11.2021 11:54
А какая ситуация с обучением робототехники для строительства жилья?
Ответить
(без названия)
стоик7928 написал 21.11.2021 11:39
если Рублевка вахтовым методом обдирает русский народ до костей, то кому это понравится?
разве что Сраиль в восторге?
Ответить
(без названия)
Свеклохреновод написал 21.11.2021 11:27
Если человек любит вечеринки, а не здоровый образ жизни, то оно конечно.
Те же, кто кушает мясо только по воскресеньям после молитвы в храме, гуляет по Москве с детьми, посещает благостные театры Калягина, Безрукова, Джигарханяна и живет правильной православной русской жизнью, спокойно и радостно смотрят в светлое будущее России.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • К вам приходили переписчики?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N17
Полный Делягин N17
20.11.2021
ЦБ игнорирует разницу между избытком денежной массы и ее недостатком
ЦБ игнорирует разницу между избытком денежной масс...
21.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России (3)
Самая архаичная власть оказалась самой умной и порядочной (3)
Президент Болгарии назвал Крым частью России (3)
Россия – лидер свободного мира (5)
ЦБ игнорирует разницу между избытком денежной массы и ее недостатком (1)
Ещё немного, и границы стран НАТО будут штурмовать не сирийские, а вологодские и рязанские мигранты (10)
Российскую пенсионную систему признали одной из худших в мире (15)
Михаил Делягин сегодня избран президентом Союза профсоюзов России (4)
Полный Делягин N17 (0)
Большая ошибка российских "левых" (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Энергетический кризис политика, припорошенная угольной пылью
Дарья Митина Дарья Митина: Рыбинск. Колобок и Волга
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Мысли о российской госпропаганде
Дарья Митина Дарья Митина: Сенат США попросил кандидата на пост в Минфине подтвердить выход из ВЛКСМ
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок as Ванга
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss