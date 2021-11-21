Задержан руководитель фракции КПРФ в Пензенской гордуме Александр Смирнов

Секретарь Пензенского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской Думе Александр Смирнов задержан сотрудниками полиции утром 19 ноября у здания Законодательного Собрания Пензенской области, во время проведения одиночного пикета против введения QR-кодов.

Перед началом очередной сессии Законодательного Собрания Александр Смирнов развернул плакат с текстом: «Мы не скот, нам не нужен QR-код!». Присутствовавшие на месте сотрудники полиции пояснили, что проведение одиночных пикетов не запрещено, однако заявили о том, что выпишут ему предостережение.

Спустя некоторое время к зданию регионального парламента приехало ещё несколько сотрудников полиции, которые заявили депутату-коммунисту, что ему необходимо проехать в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пензе для дачи объяснения. После чего он был задержан.

Напомним, что накануне Александр Смирнов объявил в соцсетях о своём намерении провести в день сессии Законодательного Собрания одиночный пикет против принудительной вакцинации и введения QR-кодов, а также призвал жителей области направлять обращения против QR-кодов депутатам.