Программное выступление М.Г.Делягина на съезде СПР

Приносим свои извинения за качество записи - съезд проводился в условиях карантина, с ограниченным числом участников и в крайне неудобном помещении. Но сама речь по содержанию, на наш взгляд, является очень важной и содержательной. Ни парадности, ни пафоса - все по делу. По сути программа работы с профсоюзами. Тем более, что публикация была обещана.

Михаил Делягин сегодня избран президентом Союза профсоюзов России

(Любопытно, что эта информация через несколько часов исчезла из новостей Яндекса и Гугла).

На вторник запланирована встреча в студии с генеральным инспектором труда СПР Сергеем Храмовым, если получится, проведем стрим. Там на все вопросы можно будет получить содержательные и компетентные ответы.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин, #СПР