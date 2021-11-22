Kaтоpжный труд, клoпы, фeкaлии. Аромат капитализма

Если вы заходите в магазин «Дикси», то очень часто, можно сказать, почти всегда, можете увидеть объявления о найме новых сотрудников. Почему? Легко понять, если почитать интервью, данное нашему изданию.

Сейчас наш собеседник - Вердиев Рауф Арифович, лидер первичной профсоюзной организации "Защита рабочих" АО "ДИКСИ Юг" (входит в Союз Профсоюзов России). Он рассказывает о причинах, вынудивших его приступить к борьбе. Об условиях, в которых живут более 3 тысяч сотрудников «Дикси», работающих на складе РЦ «Шушары» (расположен в Санкт-Петербурге, обслуживает весь северо-западный регион РФ) и в сети магазинов Дикси в Санкт-Петербурге и области.

Отметим, что в «Дикси» работают и местные, и приезжие из российской глубинки, и приезжие из ближнего зарубежья. Особо отметим, что приезжие из ближнего зарубежья юридически оформлены не в «Дикси», а в аутсорсинговых компаниях. Это старый приём российского, и не только российского бизнеса. Чем больше юридических лиц на одном предприятии, тем проще (случись что непредвиденное) избежать ответственности.

Итак, работа в «Дикси» - это постоянное грубое отношение. Постоянное хамство. На все вопросы к работодателю один ответ - не нравится - увольняйся. Если работодателю что-то в тебе не приглянулось – побуждают увольняться особо активно.

Постоянные штрафы. И чтобы сэкономить на выплате работникам заработной платы, и чтобы заставить работать подольше, и просто из самодурства. К примеру, как рассказывает Рауф Арифович: «Если у водителя закончилось рабочее время, его домой не отпускают, пока не выгрузит товар или мусор из машины на склад, если водитель оставит невыгруженную машину на складе и уйдет домой, так как рабочее время закончилось, за это его штрафуют (переработку, естественно не оплачивают). Водителей сажают на неисправный автомобиль, а когда ломается в дороге, штрафуют водителя».

Естественно, переработки, являются проблемой не только для водителей. Постоянные переработки для всех – визитная карточка «Дикси». Отказаться от них нельзя под угрозой штрафа или увольнения. Иногда за них платят, но не как положено по Трудовому кодексу, в двойном размере, а как за обычный день. Почти все работники из стран СНГ работают с одним, максимум двумя выходными в месяц. Иногда переработки не оплачивают. Отработал в день 18 часов, записали 10 – стандартная ситуация.

Естественно, менеджмент старается, чтобы работник был «эффективен». Ситуации, когда в магазине один сотрудник работает за троих, а зарплату получает за одного, и то часто не в полном объёме, ситуация, когда водители транспортного отдела выполняют ещё и обязанности грузчика, опять же ничего за это не получая, достаточно стандартные.

Техника безопасности! Какая техника безопасности? К примеру, водителям задаются такие инструкции и такой режим работы, что они вынуждены нарушать правила дорожного движения. Отметим, что случись ЧП, виноват будет именно водитель. Работникам нужна на складе чистая питьевая вода? Работники перебьются. Чистая питьевая воды на складе отсутствует.

Ну и плюс абсолютно тюремный режим работы - «Если работнику при необходимости нужно выйти со склада, охрана, как в зоне, не пускает», - рассказывает Рауф, - «Пока не даст разрешение менеджер подразделения или менеджер РЦ, если даже работнику плохо стало, всё равно охрана не выпускает без разрешения руководителя».

А если работнику не плохо, а просто нужно… Ну, сами понимаете, что именно нужно. А с туалетами на складе напряжёнка. А режим входа-выхода тюремный. В результате работник вынужден делать то, что ему нужно, в терма-боксы, в терма-чехлы, куда потом складывается товары для отправки в магазины "Дикси", и много другое.

Сколько же получают люди за такой труд и такую жизнь? Те, которые обслуживают магазины — 15-25 тысяч (если начальство рассердится, может стать и меньше), те, которые обслуживают склад и водители — 25-45 тысяч (если начальство рассердится, может стать и меньше).

А ведь многим из этих работников нужно снимать жильё. Правда, «Дикси» милостиво предоставляет общежитие, только вот пользоваться этим сервисом рискуют далеко не все. А те, кто рискует, очень жалуются на вшeй, блoх и клoпoв. Подчеркиваю, «Дикси» поселяет к пoганым насекомым тех людей, которые фасуют и продают еду.

Ну, а на все вопросы работников администрация даёт один ёмкий и лаконичный ответ - если кому-то не нравится, то никого не держим, можете уволиться!

16 февраля 2020 г. работники создали профсоюз, затем написали письма в головной офис «Дикси». Реакция последовала незамедлительно.

«После нашего уведомления о создания ППО и сопроводительных писем, в начале февраля 2021 г. из Москвы приехала комиссия в количестве примерно 5-6 человек, и начали вроде проводить проверки, однако в эту проверку ППО не впустили, и в том, числе имеющие трудовые нарушение не были устранены», - говорит Рауф Арифович. — «Кроме всего это, после ухода комиссии из Москвы, руководство РЦ Шушары (склад «Дикси»), стало наказывать почти всех работников путём угроз, штрафов и увольнений, внушая, что никто больше не должен жаловаться, а тем более, вступать в профсоюз и общаться с председателем ППО (первички профсоюза)».

Естественно, руководство было особо заинтересовано в том, чтобы избавиться от лидера профсоюза.

«Первый раз меня уволили 15 марта 2021 года якобы за нарушение техники безопасности. Управлял техникой (погрузчиком) без удостоверения и разрешения руководства. За 12 лет моей работы ни у меня, ни у других работников не было проблемы в управлении такой техникой. Мы подали в суд. Моей защитой занимались Сергей Владимирович Храмов (генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России) и Маленцов Степан Сергеевич ((Председатель Профкома Территориального Организации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области МОРП "Защита"). 9 августа, по решению суда первой инстанции я, был восстановлен на работе.

Второй раз меня уволили 8 октября якобы за прогул. На самом деле работодатель не захотел заплатить мне деньги за вынужденный прогул (по ТК если работник был уволен, а потом суд восстановил человека на работе, не полученный за время между увольнением и восстановлением заработок компенсируется работодателем). Я использовал ст. 142 ТК РФ (дающую права на приостановку работы при задолженности по зарплате), а работодатель решил, что я не имел на это право и уволил в очередной раз. Мы подали в суд на восстановление. «Дикси» тоже подал в суд. Они хотят отменить первое судебное решение о восстановление на работе. Слушание по делу должно начаться в 12-10, 23 ноября».

Естественно, профсоюз намерен продолжать борьбу. А пока работники «Дикси» продолжают вдыхать щедрый аромат российского капитализма. А пахнет он по-прежнему. Кaтopжным трудом, клопами и фeкaлиями. Собственно, не только в «Дикси» такой аромат. Где-то этот аромат погуще, где-то почти незаметен. Но присутствует везде. Потому что иначе капитализм пахнуть не может! Товарищи, может мы уже нанюхались достаточно? Не пора ли засучить рукава и начать генеральную уборку!