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Московский листок

53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России

Опубликовано 21.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России
53% студентов, изучающих информационные технологии...
21.11.2021
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