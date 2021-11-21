53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Россия – лидер свободного мира https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Михаил Делягин избран президентом Союза профсоюзов России https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Российскую пенсионную систему признали одной из худших в мире https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Врачей с "неправильными" взглядами хотят лишать дипломов https://forum-msk.org/material/news/1...
5 53% студентов, изучающих информационные технологии (ИТ), хотели бы уехать из России. https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Почти 70% россиян пожаловались на финансовые трудности
7 США могут не признать Путина в 2024 году
8 Не Кабо-Верде едиными: Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами
9 Президент Болгарии назвал Крым частью России
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