Как евреи споили русский народ

В 1923 году, когда Ленин лежал больной в Горках, был фактически отменен сухой закон. Троцкий сотоварищи два года возражали против прагматического решения залатать бюджетные дыры государственной монополией на производство ликеров и водки.

Пленум ЦК РКП (б) 25-27 октября 1924 г. Стенографический отчет. Прения по докладам тт. Каменева и Сокольникова (заседание второе). О водке. Печатается по копии, хранящейся в Архиве Троцкого в Гарвардском университете. Сводный документ из папок MS Russ 13 Т-2967 и Т-2968. (Houghton Library, Harvard University). Заголовок «О водке» дан Троцким. В верхнем левом углу документа рукописная пометка: «Использовано. Сермукс».

«Троцкий. Товарищи, мне не совсем ясно, как быть с частным вопросом, который вошел в доклад тов. Сокольникова, о том, что Совнарком постановил увеличить градус наливок на 10°. В партийном порядке этот вопрос не обсуждался… По-моему, нужно выделить этот вопрос, поставить его отдельным пунктом, что ли, но так или иначе его нужно обсудить, ибо он имеет колоссальное значение. Во всяком случае, дело идет по существу о подготовке государственной продажи водки. Хотя тов. Сокольников сказал, что это не имеет ничего общего с вопросом о водочной монополии, что это лишь повышение градуса наливки с 20° до 30°, но так как водка имела 40°, то эти наливки в 30° стоят посередине между той наливкой, которая была до сих пор, и той монопольной водкой, о которой давно уже идет речь, и, по-моему, вопрос необходимо обсудить. Конечно, этот вопрос можно выделить из общих прений… Вопрос решался, мне кажется, не обычным порядком. Вопрос, который врезается в жизнь широких масс, этот вопрос в партийном порядке до сих пор не обсуждался. Правда, он поднимался несколько раз, но оставался без разрешения, в то время, как в советском порядке он постепенно все дальше продвигается вперед... такой порядок неправилен, т.к. независимо от того, как члены ЦК к этому относятся, самый поворот назад представляет теперь затруднения, если бы ЦК решился повернуть назад… мы оказываемся перед совершившимся фактом… разделение вопроса о наливках в 30° и вопроса о водке неправильно и несерьезно… здесь мы имеем метод постепенного, незаметного внедрения государственной водки, без единовременного решения этого вопроса.

Опять-таки этот метод и с точки зрения хозяйственной наиболее вредный, потому что, если решиться на эту меру (которую я считаю опасной и вредной), если решиться на нее, то провести её надо имея перед глазами всю карту Союза, сообразуясь с тем, где и как из этой вреднейшей меры извлечь, с одной стороны, фискальную выгоду, а с другой стороны, постараться свести к минимуму вредные её тенденции и результаты. Так, в частном разговоре с условными сторонниками этой вредной и недопустимой, по-моему, меры, мне пришлось слышать, что можно будет проводить эту меру в крестьянских районах, например, в Сибири, а что в городах проводить не будем. Я возражал против этого с той точки зрения, что если мы это сделаем в маленьком масштабе, как на Дальнем Востоке, то это не даст серьезной выгоды, а если мы это сделаем в большом масштабе, то, так как крестьянские районы у нас доминируют, водка зальет неизбежно и городские районы. Во всяком случае, эту меру возможно было бы обсуждать только как плановую меру широкого масштаба. А сейчас мы имеем кустарный подход.

Голос с места. Надо лимиты установить.

Троцкий. Даже лимиты на хлеб представляют некоторые затруднения… Я не знаю, имеются ли реальные лимиты на наливку… мы стоим сегодня перед таким положением, когда у нас деревня пьет самогон. Наливка, говорят нам, это средство борьбы с самогоном. Насколько средство это реально?

Голос с места. Реально.

Троцкий. Насколько оно реально, в это я совершенно не верю. Одно из двух, либо мы захотим иметь серьезный доход, то есть, производя дорого, захотим еще дороже продавать, - тогда крестьянин предпочтет самогон; а если захотим конкурировать с самогоном, тогда побудительный фискальный мотив у нас будет отсутствовать. В период, когда мы ведем очень острую, очень ответственную кампанию за поднятие производительности труда, не имея возможности предварительно поднять зарплату, в это время легализировать наливку, равную водке, значит врезаться в зарплату рабочего. Конечно, можно будет представить себе, что через 3-4-5 лет, если продукция расширится, себестоимость понизится, аппарат борьбы с самогоном улучшится, тогда мы завоевание в деревне алкогольного рынка сможем совершить, то есть государство будет продавать этих наливок, скажем, на 50% всего потребления алкоголя. Но ведь эта мера особенно важна для нас не через 5 лет, а в нынешний острый период. Между тем, в этот период фискальные результаты от этой меры ничтожны и, прежде всего, результаты эти будут за счет заработной платы рабочего. Вопрос этот ни в печати, ни партийным путем не был обсужден. В печати этот вопрос был одно время поставлен, но обсуждение было прервано, и вопрос этот на обсуждение Политбюро не передавался, не поступал. Я, по крайней мере, в таком обсуждении совершенно не участвовал. Я считаю постановление СНК абсолютно неправильным. Я думаю, что надо эту меру приостановить и обсудить в партийном порядке; ведь партии придется выносить эту меру на своих плечах, если мы эту меру введем. Обсуждение этой меры в партийном порядке, на партконференции, является абсолютно необходимым».

Троцкий не говорит, что потребление водки снижает производительность труда. Но еврей Троцкий явно против расширения продажи алкоголя государством. А что же Сталин? А Сталин постоянно увеличивал объемы продажи водки, регулярно обещая журналистам вернуться к сухому закону.

***

В беседе с Кларой Цеткин (1920) Ленин совершенно определенно высказывает свое отношение к вопросу о производстве алкоголя: «Пролетариат — восходящий класс. Он не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало. Ему не нужно... опьянения алкоголем. Он черпает сильнейшее побуждение к борьбе в положении своего класса, в коммунистическом идеале».

На X Всероссийской конференции РКПб в 1921 г. Ленин указывает, что в торговле приходится считаться с тем, что спрашивают, но «...в отличие от капиталистических стран которые пускают вход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму...»

После того, как Ленин отходит от управления государством, ситуация резко меняется.

Из доклада И. В. Сталина на XIV съезде ВКП (б) (декабрь 1925 г.):

«Кстати, два слова об одном из источников резерва — о водке. Есть люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках. Это — грубейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к капиталистам, не можем принять тех кабальных условий, которые они нам предлагают и которые мы отвергли, — то остается одно: искать источников в других областях. Это всё-таки лучше, чем закабаление. Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются.»

Как же объяснил Сталин отход от позиции Ленина? Никак. Заверил, что говорил об этом вопросе с Лениным, и Ленин якобы с ним согласился. Хотя Ленина на момент съезда уже не было в живых.

Казалось бы, в суровых условиях нужна трезвость, нужна высокая производительность труда. За счет роста производительности и нужно решать проблемы. Но Сталин уверяет, что есть необходимость в займах. У мировой буржуазии занимать нехорошо, лучше занять у своего народа. Словом, мера эта временная.

Почему же Штаты в период депрессии 1929 г., при нехватке оборотных средств - не отменили «сухой» закон? Сталин, вместо того, чтобы занять деньги у народа другим, чрезвычайно простым путем – путем займов – этого не делает. Предпочитает водку. В чем дело?

Из беседы Сталина с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г.:

«Конечно, вообще говоря, без водки было бы лучше, ибо водка есть зло. Но тогда пришлось бы пойти временно в кабалу к капиталистам, что является еще большим злом. Поэтому мы предпочли меньшее зло. Сейчас водка дает более 500 миллионов рублей дохода. Отказаться сейчас от водки, значит отказаться от этого дохода, причем нет никаких оснований утверждать, что алкоголизма будет меньше, так как крестьянин начнет производить свою собственную водку, отравляя себя самогоном.

Здесь играют, очевидно, известную роль серьезные недостатки по части культурного развития деревни. Я уже не говорю о том, что немедленный отказ от водочной монополии лишил бы нашу промышленность более чем ½ миллиарда рублей, которые неоткуда было бы возместить.

Значит ли это, что водочная монополия должна остаться у нас и в будущем? Нет, не значит. Водочную монополию ввели мы как временную меру. Поэтому она должна быть уничтожена, как только найдутся в нашем народном хозяйстве новые источники для новых доходов на предмет дальнейшего развития нашей промышленности. А что такие источники найдутся, в этом не может быть никакого сомнения.

Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска водки в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана в частные руки, то это привело бы: во-первых, к усилению частного капитала, во-вторых, правительство лишилось бы возможности должным образом регулировать производство и потребление водки, и, в-третьих, оно затруднило бы себе отмену производства и потребления водки в будущем.

Сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепенно свертывать производство водки. Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, сократить производство спирта до минимума, необходимого для технических целей, и затем ликвидировать вовсе продажу водки».

Прошло три года.

Из письма В.М. Молотову 1 сентября 1930 года:

«Откуда взять деньги? Нужно, по-моему, увеличить (елико возможно) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны. Стало быть, надо учесть это дело сейчас же, отложив соответствующее сырье для производства водки, и формально закрепить его в госбюджете 30–31 года. Имей в виду, что серьезное развитие гражданской авиации тоже потребует уйму денег, для чего опять же придется апеллировать к водке».

Что же дальше? Как соответствуют декларации Сталина его делам?

Первое снижение цен было проведено ещё до отмены карточек и даже до «карточной реформы» – в конце февраля 1946. Тогда были понижены цены в системе коммерческой торговле в Москве, Ленинграде и городах центральных, северных и восточных областей. Среди прочего были снижены цены на водку и вина виноградные на 25%. Водка никуда не исчезла. Подешевела вместе с другими продуктами питания.

Следующее снижение цен - 1 марта 1949: водка и ликёроводочные изделия на 25-28%, вина и коньяки на 15%.

1950-й: снижение цен на водку — на 16%, Советское шампанское - на 16%, пиво — на 30%. В целом Алкоголь подешевел на 16-49%

1951-й: первомартовская акция 1951-го удешевила алкоголь на 10%.

1952-й: первоапрельская акция аналогично понизила цену на алкоголь на 10-20%.

Отметим в скобках, за счёт чего Сталин считал возможным снижать цены: продовольственные товары изымались из аграрного сектора по намеренно низким заготовительным ценам, часто не возмещавшим даже затрат на транспортировку, зато цены на них в торговой сети были очень высоки и труднодоступны основной массе покупателей.

Что же происходило с объемами производства?

Летописцы-производственники отмечают: спиртовое производство начало восстанавливаться примерно в 1925-1926 годах. В эти годы начали действовать 367 заводов с годовым выпуском спирта – 16 млн. декалитров. В дальнейшем производство спирта возросло. Расширялись старые предприятия, производилась их реконструкция, строились новые заводы: Мариинский, Ефремовский, Лохвицкий, Петровский и много других. Перед Великой Отечественной войной общая годовая мощность спиртовых заводов составила 145 млн. дал. Во время самой войны многие спирт-заводы оказались на оккупированной территории и фактически все были разрушены.

Грандиозное восстановление промышленности было начато в 1947 г. Начали интенсивно применятся и внедрять в жизнь новые научно-технические технологии и достижения. В результате если в 1945-м производилось 44,3 млн. декалитров водки и водочных изделий, то в 1950-м эта цифра составила 62,8 млн.

Производство пива выросло за тот же период с 40,5 до 130,8 млн. декалитров. Выпуск алкогольной продукции развивался по нарастающей и в дальнейшем.

К 1965 г. в СССР работало уже 428 заводов с годовым выпуском 127,8 млн. дал спирта (были закрыты мелкие, но резко увеличились мощности каждого нового завода).

Подчеркнем, что все они были запланированы еще в самом начале 50-х. Т.е. к тому времени, к 1956 году, когда сталинисты-антисемиты (Углов, в частности) обеспокоились повышением продаж алкоголя, объем производства не дотягивал до довоенного. Сталинского. Резкое повышение производства случилось намного раньше. До Углова. При Сталине. Есть большая вероятность, что активисты общества борьбы за трезвость оправдают действия Сталина по спаиванию народа.

В 1975 г.выпуск спирта возрос до 188,1 млн. дал, в 80-х годах производство спирта ещё увеличивается.

Как указывалось выше, причиной возникновения общества борьбы за трезвость явилось резкое увеличение производства алкоголя. Однако приведенные данные свидетельствуют об обратном. Потребление не выросло. По сравнению с довоенным оно понизилось. В 1941-м в СССР проживало 194 млн населения. В 1965-м – 228. В 1975-м – 254. Получаем:

1941-й: 145/194 = 0,76 дал/чел.; 1965-й: 127/228 = 0,56, 1975-й: 188/254 = 0,74

Потребление алкоголя при Брежневе, у которого жена - еврейка, понизилось! Подробнее см. здесь: Как Жданов, Углов, Накоряков объясняют пьянство

на сайте проза.ру

Возникает вопрос: зачем основатели Всесоюзного общества борьбы за трезвость, Углов, Жданов, братья Накоряковы – лгали всей стране о росте алкоголизма в период правления Брежнева, лгали что якобы Сталин оставил страну трезвой, что якобы евреи споили русский народ?

***

«Дорогой Лев Давыдович! Я пишу, чтобы рассказать вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечесть это место, слушая внимательно, потом еще раз просматривал сам. И еще вот что хочу сказать: то отношение, которое сложилось у Владимира Ильича к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти. Я желаю вам, Лев Давыдович, сил и здоровья и крепко обнимаю. Н. Крупская». (Письмо Крупской Троцкому. Печатается по копии, хранящейся в Архиве Троцкого в Гарвардском университете, папка bMs Russ 13 Т-805 — /И-R/ 29 января 1924 г.)

«Весной 1924 года после одного из пленумов Центрального Комитета, на котором я по болезни не присутствовал, я сказал Смирнову: «Сталин будет диктатором СССР». Смирнов хорошо знал Сталина по прошлой работе и по ссылке, где люди лучше всего узнают друг друга. Старый большевик И.Н. Смирнов, разгромивший и расстрелявший Колчака, а позже расстрелянный Сталиным вместе с Зиновьевым и Каменевым, возражал мне: «Сталин — кандидат в диктаторы? Да ведь это совсем серый и ничтожный человек. Это посредственность, серое ничтожество!»

«Посредственность — да, ничтожество — нет, — ответил я ему. — Историческая диалектика уже подхватила его своим крючком и будет его поднимать вверх. Он нужен им всем: бюрократам, нэпманам, кулакам, выскочкам, пройдохам, всем тем, которые прут из почвы, унавоженной революцией. Он способен возглавить их. Он готов возглавить их, у него есть заслуженная репутация старого революционера. Он даст этим самым прикрытие в глазах страны. У него есть воля и смелость. Он не побоится опереться на них и двинуть их против партии. Он уже начал эту работу. Он подбирает вокруг себя пройдох партии. Конечно, большие события в Европе, Азии и у нас, все это опрокинуто. Но, если все пойдет автоматически дальше, как идет теперь, то Сталин автоматически станет диктатором».» (Воспоминание беседы — из «Сталин», глава «Дорога к власти», после 2 июня 1924 г.)

Ноябрь 2021