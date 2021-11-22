Украина пытается спровоцировать войну

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, сообщает Military Times со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию.
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Итак, никаких танковых атак на Донбасском фронте не было, то есть "оборонительное" оружие применялось украинскими войсками не для обороны. А как же заявления США о том, что поставки "оборонительного" оружия Украине помогут исключительно сдерживать агрессию? И вот - агрессии нет, а боевое применение - пожалуйста!
Та же история с турецкими беспилотниками - обострения обстановки нет, а боевое применение, причем с убитыми и ранеными, наличествует.
Не будем вспоминать Зеленского с его предвыборными обещаниями мира, и о том, что если не органимзует мир за год, то покинет президентский пост - уже два года нет никакого мира, наоборот, ситуация накаляется, а Зеленский все еще главнокомандующий.
Да-да, все военные преступления со стороны Украины - на его совести.
Ранее глава ГУР заявил, что Россия планирует вторгнуться на территорию страны в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.
Надо понимать, комплексы Javelin применяют превентивно, чтобы напугать "российского агрессора"?
Или, наоборот, чтобы спровоцировать на наступление?
Тогда все ясно - провалив всю внутреннюю и внешнюю политику, команда Зеленского отправится в изгнание, благо, наворовано достаточно, чтобы обеспечить себе безбедное существование на западе.
А вот если Россия не нападет, тогда беда! Придется же как-то отвечать перед доверившимся народом...
А.Б.
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ДФЬ написал 22.11.2021 01:41
Ссылочку, пожалуйста, где Зеленский это говорил.
И вообще, Для мира нужны двое