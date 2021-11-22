Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украина пытается спровоцировать войну

Опубликовано 22.11.2021 в разделе комментариев 1

украина война киев зеленский
Украина пытается спровоцировать войну

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, сообщает Military Times со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию.

***

Итак, никаких танковых атак на Донбасском фронте не было, то есть "оборонительное" оружие применялось украинскими войсками не для обороны. А как же заявления США о том, что поставки "оборонительного" оружия Украине помогут исключительно сдерживать агрессию? И вот - агрессии нет, а боевое применение - пожалуйста!

Та же история с турецкими беспилотниками - обострения обстановки нет, а боевое применение, причем с убитыми и ранеными, наличествует.

Не будем вспоминать Зеленского с его предвыборными обещаниями мира, и о том, что если не органимзует мир за год, то покинет президентский пост - уже два года нет никакого мира, наоборот, ситуация накаляется, а Зеленский все еще главнокомандующий. 

Да-да, все военные преступления со стороны Украины - на его совести.

Ранее глава ГУР заявил, что Россия планирует вторгнуться на территорию страны в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.

Надо понимать, комплексы Javelin применяют превентивно, чтобы напугать "российского агрессора"?

Или, наоборот, чтобы спровоцировать на наступление?

Тогда все ясно - провалив всю внутреннюю и внешнюю политику, команда Зеленского отправится в изгнание, благо, наворовано достаточно, чтобы обеспечить себе безбедное существование на западе.

А вот если Россия не нападет, тогда беда! Придется же как-то отвечать перед доверившимся народом...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ДФЬ написал 22.11.2021 01:41
"Не будем вспоминать Зеленского с его предвыборными обещаниями мира, и о том, что если не органимзует мир за год, то покинет президентский пост "
Ссылочку, пожалуйста, где Зеленский это говорил.
И вообще, Для мира нужны двое
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • К вам приходили переписчики?:
Результаты
Интернет-ТВ
53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России
53% студентов, изучающих информационные технологии...
21.11.2021
Программное выступление М.Г.Делягина на съезде СПР
Программное выступление М.Г.Делягина на съезде СПР
21.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина пытается спровоцировать войну (1)
Kaтоpжный труд, клoпы, фeкaлии. Аромат капитализма (1)
53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России (1)
Программное выступление М.Г.Делягина на съезде СПР (2)
Задержан руководитель фракции КПРФ в Пензенской гордуме Александр Смирнов (5)
53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России (11)
Самая архаичная власть оказалась самой умной и порядочной (13)
Президент Болгарии назвал Крым частью России (8)
Россия – лидер свободного мира (15)
ЦБ игнорирует разницу между избытком денежной массы и ее недостатком (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Моё большое интервью - в завтрашнем "Московском комсомольце"
Дарья Митина Дарья Митина: Поменяйте лучше собственные яйца и глаза местами
Дарья Митина Дарья Митина: Минус один
Дарья Митина Дарья Митина: Сбой в программе
Дарья Митина Дарья Митина: Энергетический кризис политика, припорошенная угольной пылью
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss